台灣摯友安倍晉三慈善追思音樂會

緬懷台灣摯友日本前首相安倍晉三慈善追思贊助音樂會共襄盛舉

日本前首相安倍晉三先生於2022年7月8日驟逝，令人震驚和 難過 不捨，此時此刻台灣己經痛失了一位對台灣安全最具影響力及最好的朋友。安倍政府時期對台灣的友好與支持，疫情期間台日的相互幫助，大家都有目共睹。台灣疫情期間提出「Taiwan Can Help」口罩即時給予奧援；疫情升溫之際，日本也快速地前後捐贈超過420萬劑疫苗，提高台灣疫苗接種覆蓋率。這些台日友好關懷之舉，都獲得前首相安倍晉三之大力協助與推動，國人皆不勝感荷。

安倍前首相有生以來對台灣具有濃厚情感，以他國際觀視野，發現台灣人民如同親人一般，在各種國際場合絶對伸出援手，為台灣發聲。這種血濃於水的至高情操，普遍獲得台灣人民的景仰。安倍前首相曾經說出「台灣有事就是日本有事」，其傲世之勇氣，用情之深，讓處於國際局勢困頓的台灣人民甚為窩心與敬佩。

由音樂總監邱貴帶領博如日本幼兒園現場演場日文版小星星表達緬懷之意。圖／吳雅如攝

為對安倍晉三前首相表達謝忱之意，由社團法人台灣好德公益文化協會王義郎理事長邀約社團法人福和會林逸民理事長暨知名音樂家邱貴老師，並蒙獲日本資深媒體人矢板明夫先生熱誠支持，共同籌辦「台灣摯友安倍晉三前首相慈善追思音樂會」。共同邀請聯邦銀行擔任本次追思音樂會的主辦單位，並聯合其他熱心企業來共同主辦。

為籌辦深具意義的追思音樂會，乃號召與日本有濃厚深情的深緣企業，以及國內有意願參與的企業界人士大家共同來主辦這次深感人心的追思音樂會，緬懷這世紀對台灣有情有義的偉大領導人。

「台灣摯友日本前首相安倍晉三慈善追思音樂會」將於2022年8月20日(六)晚上7時在台北國際會議中心TICC 舉辦。