公益活動迴響大 終養不棄養理念更獲認同

工商時報與六家公益團體合作舉辦的「終養不棄養 讓愛不流浪」寵物公益活動，已於7月31日圓滿落幕，本報與民間公益團體攜手呼籲推廣「終養不棄養」動保理念，希望社會大眾更能了解動保理念及現況，邀請各界一起正視流浪動物所引發的社會問題。公益活動成功獲得了廣大民眾及寵物飼主踴躍響應支持，公益活動成功協助更多民眾接觸動保議題、相關法規以及飼主義務…等等資訊，透過媒體版面讓民眾更能認同公益動保團體的努力成果及理念宗旨，齊心為台灣動保福祉努力。

本次公益活動共有超過20,000人次到訪活動網頁，超過10,000人次參與公益問卷，並收集了超過3,000份問卷，填答問卷獲得滿分的比例約97%，其中尚未飼養寵物的比例約為20%，亦即填答公益問卷內容的過程發揮了教育民眾建立正確飼主觀念的作用。依知名搜尋引擎的結果顯示，「終養不棄養」關鍵字的搜尋結果數量也增加到了24,400,000 項結果，並且搜尋排行居首位的結果便是工商時報寵物公益活動網頁。綜觀上述，宣導公益理念的活動目標已獲相當程度的成功。

此次寵物公益活動依照六家公益團體的支持人數，工商時報共捐出新台幣30,000元的公益捐款，略盡棉薄之力，感謝公益團體的付出與努力。中華民國保護動物協會受到437位民眾支持，獲捐3,000元。中華民國流浪動物花園協會受到772位民眾支持，獲捐7,500元。台灣之心愛護動物協會受到833位民眾支持，獲捐10,000元。台灣防止虐待動物協會受到321位民眾支持，獲捐3,000元。台灣懷生相信動物協會受到198位民眾支持，獲捐1,500元。流浪動物之家基金會受到552位民眾支持，獲捐5,000元。

此次支持人數前三名的三家動保公益團體都在領域中享譽盛名、深獲社會大眾肯定，在此特向讀者介紹。

台灣之心愛護動物協會

獲得最多人支持的台灣之心愛護動物協會成立於2012年，以「教育、絕育，倡議」三個面向為會務推動核心，積極從問題根源處理流浪犬貓問題，成立迄今已經絕育超過20萬隻流浪犬貓，舉辦了1,591場次的教育講座，更參與了758場次的動保政策會議，積極監督公部門施政方向，並肩負動保教育的責任，持續為台灣動保環境盡心盡力。

台灣之心愛護動物協會吳家儀經理頒發感謝狀，由工商時報陳志光副總經理代表受獎。圖／黃笠嘉

流浪動物花園協會

獲得支持人數第二名的流浪動物花園協會，自2006年協會成立至今，積極救援及協助送養流浪犬貓，為台灣動保奉獻良多，除了設有救援收容中心之外，每年也成功送養約600隻流浪動物，目前登記有案可查的數量已有近10,000隻流浪貓狗經由花園協會找到幸福，是全台送養能量名列前茅的協會團體。

流浪動物花園協會郭銘銘秘書長頒發感謝狀，由工商時報陳志光副總經理代表受獎。圖／黃笠嘉

流浪動物之家基金會

支持人數第三名的流浪動物之家基金會是全台首家合法立案的流浪動物救援團體，以救援照護流浪動物為宗旨，並且積極推動七大目標。目前流浪動物之家基金會在自建收容所內收容救援了近1,000隻流浪犬貓，尤以政府自2017年施行零安樂死政策之後，公立收容量能已趨飽和，也令民間收容機構的營運壓力更顯沉重，據流浪動物之家基金會稱，收容所每個月消費超過15噸的乾料糧食，再加上傷病醫療費用，能夠維持浪浪溫飽、免於疾病…便已相當難得。

因此工商時報藉此次寵物公益活動提供公益捐款給動保協會，冀以媒體發聲之力幫助協會運營，更希望喚起社會大眾對動保議題能更加重視。

流浪動物之家基金會陳昱廷董事頒發感謝狀，由工商時報陳志光副總經理代表受獎。圖／黃笠嘉

此次參與活動的另三個團體：中華民國保護動物協會、台灣防止虐待動物協會以及台灣懷生相信動物協會，對於推動動保公益、救援流浪動物的努力，社會各界都有目共睹，也希望可以藉此公益活動向社會大眾宣導各家動保協會所宣導的理念與執行成果，讓動保理念深入社會各階層，讓公益善心落實到大眾生活之中。

保護動物協會童麗麗副秘書長頒發感謝狀，由工商時報陳志光副總經理代表受獎。圖／黃笠嘉

工商時報陳志光副總經理代表頒發公益捐款，由防止虐待動物協會姜怡如執行長代表受獎。 圖／黃笠嘉

工商時報發行部行銷總監代表頒發公益捐款，由相信動物協會郭璇執行長代表受獎。圖／黃笠嘉

「終養不棄養 讓愛不流浪」寵物公益活動的理念也獲得其他公益團體以及意見領袖支持認同，如臺灣動物緊急救援推廣協會、愛浪生命更完整志工團隊、台灣愛克特動物重生救援協會支持，並且在寵物社群中也有不少寵物網紅、KOL、社群網友…自發分享宣傳，寵物網路名人「麻吉太郎」也號召網友紛紛加入協助宣導理念的行列，串聯社群、發揮影響力，讓更多民眾接觸動物保護議題，這些不求回報的公益善心相信將驅動台灣動保環境持續進步。

本次寵物公益活動觸及民眾無數，在一個月活動時間內共獲得超過三千多位民眾參與填答問卷，由此可見台灣民眾熱情支持「終養不棄養」理念。而民眾參加活動之後不僅可以獲得正確的動保知識及飼主教育，而且因為有超過1,000位、將近3分之1的填答民眾，願意分享公益活動資訊給親友，因此工商時報深信民眾能在日後化身宣導志工，溫暖傳遞正確動保資訊，為台灣動保環境提升一起圓夢。如此一來，便不負辦此公益活動的初衷和目的，日後也期盼透過舉辦更多寵物相關活動，匯聚社會大眾更為戮力關懷動保相關議題，讓台灣動保環境更為進步。