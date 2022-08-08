遠雄人壽守護億隻鴞前進台南 復育生態

遠雄人壽成立近30年，以「創造健康共好生活」為使命，致力關懷生活在台灣這片土地上的每個生命，2021年起和屏科大跨領域研究發展中心合作，展開【守護億隻鴞】生態復育行動，以屏東高樹鄉為基地，架設棲架及巢箱，讓貓頭鷹和老鷹得以在良田上駐足停歇，透過猛禽生物防治，協力減少用藥田區面積逾6公頃，促進農田生態系健康，為擴大關懷版圖，今年再將成功經驗複製至台南東山區，進而催生貓頭鷹生態黑米與白米，實現「守護億隻鴞」。

遠雄人壽於偏鄉校園掛設巢箱，期盼引導孩子萌發對每個生命關懷的心。圖／遠雄人壽提供

【守護億隻鴞】行動第二生態復育基地落地台南東山耿爸農場，農場主人不僅是百大青農，多年來致力投入友善栽培農法，因緣際會下主動參與遠雄人壽與屏科大於屏東高樹鄉善導書院舉辦的棲架觀摩會，有感猛禽防治作法可為環境保護帶來實質效益，且認同自然的生態農法可實踐在自家農場，因此於三處自有農地開展棲架架設及巢箱掛置，希望吸引珍稀猛禽，成為農田中的守望者，保衛田地中結實纍纍的紅龍果及稻米，減少農作損失。

為號召更多青農加入友善環境農作，遠雄人壽偕同屏科大鳥類生態研究室8月16日將於耿爸農場舉辦棲架觀摩會，接力傳遞珍愛環境、守護生態的理念，期待帶動更多像耿爸及新住民阿九等如此有心、愛台灣的農友。遠雄人壽不僅關心環境生態，同時也關注到當地高齡化現象，由於農村青年北漂，從農人口逐年減少，目前台南地區農民平均年齡逾60歲，農作日益吃力，因此積極於聖賢社區協助進行老農家戶探訪及除草作業，以減輕負擔。

遠雄人壽不僅用行動實踐環境永續，更致力教育紮根，今年志工團將前往屏東新南國小及台南聖賢國小，透過生態體驗課程結合食農教育讓偏校孩童認識友善耕作，並透過支持生態繪本「貓頭鷹的孵夢森林」發行及推廣，引導孩子們關注與切身息息相關的生態危機，遠雄人壽總經理趙學欣表示，期待能在孩子心中種下對生命尊重、對生態關懷的種子，由觀念帶動行動，逐漸擴大影響力，合力實踐環境永續生態，讓農村的天空能再度看到貓頭鷹、老鷹翱翔，讓愛永不鴞失。