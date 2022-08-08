眾愛父親 嘉年華 台中北屯新都生態公園熱鬧登場

為振興觀光帶動地方經濟發展及慶祝父親節的到來，台中市北屯區民眾黨市議員參選人邱于珊訂8月7日於新都生態公園舉辦「眾愛父親-嘉年華」，活動規畫兩大主題，下午1點至晚上8點為市集時間，3點至5點為音樂會，歡迎民眾全家齊來同樂。

「眾愛父親-嘉年華」。圖／邱于珊服務處提供

邱于珊感性的說，母親很偉大，父親對家庭的重要性亦不遑多讓，不僅擔綱家庭勇敢堅毅的精神支柱，更是重要經濟來源之一。白天在職場上辛勤工作，回到家還要肩負起粗重的家事，為感念天下的父親，因此籌辦「眾愛父親-嘉年華」，一方面讓家人可以一起到戶外輕鬆吃喝玩樂，還可振興地方經濟，一舉多得。

邱于珊表示，北屯區舊稱「三十張犁」，近年因多項建設與重劃區陸續完成，吸引大量人口移入，現為台中市人口最多的行政區，區內的大坑風景區，則是著名的觀光景點，此外，大坑地區氣候溫和、土質肥沃，景觀豐富，特產種類多，其中「麻竹筍、柑橘、文心蘭」，更被譽為大坑三寶。

邱于珊說，北屯區每年夏季盛產麻竹筍，口感極為細緻、脆嫩且帶清甜，今年夏天多雨，更有利於竹筍生長，產量多且品質佳。竹筍是一種纖維質多、澱粉少、無膽固醇且熱量低的食物，含有蛋白質、鈣、磷、鉀及多種維生素，炎炎夏日來盤涼筍不僅消暑且可調節身體機能，是大坑觀光必BUY伴手禮之一。

邱于珊進一步說明，宋代蘇軾曾云，「寧可食無肉，不可居無竹，無肉令人瘦，無竹令人俗」。竹子自古即是文人雅士喜愛且吉祥的的植物，竹筍則有節節高升的含意。此次活動，除期望帶動觀光人潮來到北屯，促銷時令農產活絡地方經濟外，亦欲藉竹筍節節高升的吉兆，順利當選市議員，為北屯區民眾服務。

此次，「眾愛父親-嘉年華」邀請最佳拍檔市集共同參與，市集販售的商品十分多元，吸引不少遊客駐足採購，當然時令的大坑竹筍更是重點商品之一，除販售生鮮竹筍外，還有竹筍包、筍粿、口感細膩的竹筍鹹蛋糕及多種以竹筍為主的食品，值得品嚐。

伴隨市集的活動，還有邀請超級紅人榜歌手葉諾凡及資深民歌手阿威到場即興演唱、變臉大師呂小龍、唐老鴨的特技魔術秀、全台第一家街頭健身房小龍健身及芊惠中醫義診，還有中藥防蚊香包DIY及免費贈送天然精油藥膏和小朋友最愛的造型氣球，活動豐富精彩。

「眾愛父親-嘉年華」。圖／邱于珊服務處提供

觀光協會聯合會理事長余紫菱（右）稱讚邱于珊（左）急公好義，熱心助人。 圖／邱于珊服務處提供

「眾愛父親-嘉年華」。圖／邱于珊服務處提供

「眾愛父親-嘉年華」。圖／邱于珊服務處提供