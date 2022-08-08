華南金為中華少棒小將圓夢 榮獲第六屆WBSC季軍

自7/29開打以來，經過9天的比賽，11個國家參賽隊伍於「2021年第六屆WBSC世界盃少棒錦標賽」的每場對戰中，皆有精彩的表現。8/7季軍賽於臺南亞太國際棒球訓練中心少棒主球場舉行，主要贊助企業華南金控總經理李耀卿擔任開球嘉賓，為球賽揭開序幕。本屆賽事季軍之戰，由中華隊對上多明尼加隊，雙方選手都為夢想奮力出擊，其精彩表現令人留下深刻印象。比賽終了由中華隊奪得「2021年第六屆WBSC世界盃少棒錦標賽」季軍。

李耀卿總經理表示，華南金控自2011年起連續六屆贊助世界盃少棒比賽在臺灣舉行，歷年世界少棒錦標賽是最受國人矚目的國際賽事之一，今年的世界盃少棒錦標賽更是特別受到國人期待，因為這是國內新冠疫情以來的第一個國際棒球賽事，棒球是臺灣的國球，而少棒則是棒球運動的基礎，相信透過持之以恆的紮根工作，可以幫助熱愛棒球的孩子圓夢，為國家培育出更多棒球新秀，讓臺灣有更多棒球好手在國際棒球舞台上發光發熱。

本屆賽事之中華隊是經由今年「華南金控盃全國少棒錦標賽」所遴選出來，華南金控一直扮演中華小將們最堅實的後盾，也希望藉由國際級賽事的淬煉，幫助他們提升球技，持續強化我國國球實力。期許他們能持續累積賽事經驗，未來能成為臺灣國球的中流砥柱！

華南金控支持基層棒球運動向來不遺餘力，自2007年起與中華棒協合作推動「一球圓一夢」基層棒球培育計畫，至今邁入第16年。今年舉辦全國少棒、青少棒錦標賽及世界盃少棒錦標賽之外，也將贊助全國社區棒球大賽、與MLB合作舉辦全國次少棒賽、圓夢棒球營，以及捐贈基層棒球培育基金，在國球人才培育上繼續向下紮根。

華南金控將持續推展基層棒球運動及支持國內舉辦國際棒球賽事，藉此喚起社會各界對基層運動的關注，提升臺灣棒球運動在國際的能見度，讓世界看見臺灣！