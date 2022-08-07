熱心公益照護兒福 臺中市亮典國際同濟會辦書畫義賣

臺中市亮典國際同濟會「照護兒福書畫義賣活動」開筆揮毫的貴賓合影。圖／許俊揚

向來熱心公益的臺中市亮典國際同濟會，照護兒福不遺餘力，於今（7日）假台中市賴興里活動中心舉辦書畫義賣活動，並邀集黃宗熙、林俊伊、陳昱辰、陳文珍、謝重信、曾淑卉、熊筱萍、林翠蓮等書畫名家於義賣現場揮毫、創作；現場餐點則由曾獲台灣大學食品研究所10大農產品嚴選、台灣百大糕餅伴手禮、新竹農業研究所銀髮友善食品獎的沙鹿粿宴贊助提供。該書畫義賣活動在熱鬧且溫馨的氛圍中圓滿落幕。其中，國際同濟會台灣總會總會長張維清以12萬元義購書畫大師葛憲能2幅水墨畫作，藝人郭美珠亦現場義購書法名家黃宗熙的書法作品。

后里啟明學校學生才藝表演。圖／許俊揚

該書畫義賣計有國際同濟會台灣總會總會長張維清、國際同濟會台灣總會中C區區主席許永昌、國際同濟會台灣總會中C區亮典會會長趙伸茂、國際同濟會台灣總會中C區亮典會創會長范守慧、國際同濟會台灣總會藝文主委王景祺、國際同濟會台灣總會中C區藝文主任鄭伊秦、台灣雲山畫會理事長陳守信、大肚五路財神廟董事長黃妙如、臺灣之光百業達人協會理事長蕭建弘、賴興里里長盧冬松、藝人郭美珠等貴賓之外，及眾多參與書畫義賣的愛心人士與會、義購獻愛心。

國際同濟會台灣總會總會長張維清（左二）以12萬元義購書畫大師葛憲能2幅水墨畫作。圖／許俊揚

國際同濟會台灣總會總會長張維清致詞表示，國際同濟會可說是最有愛心的團體組織，對於照顧兒童盡心盡力，他非常感謝此次多位深具愛心的藝術家義捐作品，才能達成這次的義賣活動。

藝人郭美珠（左）現場義購書法名家黃宗熙（左二）的書法作品。圖／許俊揚

國際同濟會台灣總會中C區區主席許永昌則表示，這次的書畫義賣活動深具意義，可讓大家發揮愛心、讓溫暖充滿人間，是一種「善」的循環。

書畫名家林俊伊（左）捐贈以天筆地筆、雙管齊下現場揮毫的「天地」書法作品。圖／許俊揚

國際同濟會台灣總會中C區亮典會創會長范守慧表示，這次的書畫義賣活動訊息一發布，即獲得葛憲能、陳守信、陳昱辰、陳子騰、黃宗熙、林俊伊、陳文珍、謝重信、高翠滿、沈錦雲、黃俊熠、馬秀雲、黃俐臻、童振文、賴芳英、黃博鈞等眾多書畫名家的支持，紛紛捐贈作品響應、共同攜手獻愛心。她非常感謝藝術家們對於公益的支持，也非常感謝認購作品的愛心人士，此次書畫義賣募得的款項，將捐贈予臺中市立啟明學校、馨安啟智家園等單位，真正落實「揮毫義賣亮典聚，照護兒福同濟力」的愛心、公益宗旨。