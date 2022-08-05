從源頭減塑 遠雄人壽點亮永續綠生活

遠雄人壽持續推動「健康輕主張」，提倡減速、減碳、減塑的生活方式，今年繼通過ISO14064-1溫室氣體查證，再響應環保署「全民綠色生活」政策，於北中兩地客戶服務中心設立奉茶站，串聯全台8,200個據點加入奉茶行動行列，熱情邀請不塑之客，只要自備環保容器即可前往裝水，提倡源頭減塑，鼓勵少買瓶裝水，減少碳排放。

台灣社會充滿人情味，早期在街坊巷弄隨處可見用大茶壺盛滿茶水，貼著「奉茶」兩字，讓來往的路人自由飲用，這份主人關懷與客人感謝所交織的情懷，是台灣社會獨有且美好的人文景觀，遠雄人壽總經理趙學欣表示，傳承好客精神，誠摯歡迎民眾至遠雄人壽台北、台中客戶服務中心盛裝飲用水，這杯水不僅能解渴，更盛載著遠雄人壽關懷民眾健康與守護環境的心意，並體現待客如親、同理用心的公平待客精神。

現在許多民眾具有環保意識，習慣隨身攜帶環保杯，遠雄人壽主動響應，成為全台飲水共享地圖的據點之一，民眾只要下載「奉茶行動」APP，即可輕鬆選定鄰近據點，透過導航引導至裝水點，冷熱水溫自由選擇，既便利更省荷包。遠雄人壽期許發揮自身影響力，鼓勵民眾多喝水、常保健康，惟目前台灣每年製造10億個寶特瓶，塑膠廢棄物以及製造與運輸過程中所排放的溫室氣體，已造成地球沉重的負擔，若能減少一次購買就能減塑18公克，等於避免100公克二氧化碳排放，一個微小的行動改變，就能讓地球喘口氣，點亮永續綠生活。

為落實ESG環境保護，遠雄人壽除加入奉茶行動，也積極推廣環保減碳及循環經濟，連續二年舉辦「好『箱青』一家親」公益好物募集活動，號召全台志工及保戶共同捐出家中良品，透過物資整合平台之系統性分配，讓閒置好物重新發揮使用價值，有效減少物資浪費，打造正向綠色循環鏈，朝健康、低碳、共榮的永續發展方向全速邁進。