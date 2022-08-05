Winning Plus攜手智易科技 弭平城鄉教育落差

Winning Plus的創辦人暨台灣與菲律賓文化交流協會理事長梁盛彰談到：「在這個國際化的時代，英語能力已是不可忽視的重要技能。」為了讓國內的孩童都能享有公平學習英語的環境，Winning Plus攜手智易科技公益委員會，提供新竹縣關西鎮太平國小一系列線上英語課程，運用數位科技無遠弗屆的力量，弭平地方偏鄉小學在教育資源上的落差，以多元化的課程內容，全方位培育孩子們的英語能力，增加未來國家棟樑的競爭力。

長期以來，台灣在英語教育的環境多半著重在「讀」、「寫」，經常忽略「聽」與「說」的訓練，加上偏鄉地區的孩童接觸英語的環境與都會區有相當程度的落差，使得不少學童在日後都無法真正將習得的英文學以致用，在職涯路上總落後他人一截。

Winning Plus的線上授課老師細心教導孩子們英語發音，一步步帶著孩童開口練習說英文。圖/業者提供

有鑑於此，智易科技公益委員會向Winning Plus購買了K12兒童美語方案、兒童自然發音、兒童韻律兒歌、兒童職涯體驗等課程，贈送給位於新竹縣的太平國小，為弭平城鄉間的教育差距盡一份心力。而Winning Plus在收到授課需求後，也特別用心規劃，針對孩子們的英語能力進行分組，並配合生活情境設計簡易的會話，讓孩子每週都有1堂課的時間，沉浸在全英語的環境。

「我們的學生多數沒有英語基礎，但授課老師都會透過簡單句型，讓孩子們反覆開口練習，並透過生活化的教材和學生們互動，過程中我們的英語教師也會從旁協助，鼓勵他們努力聽和說，而當小朋友聽得懂的（少數）就會很開心。」太平國小師長表示，看著孩童從不太會唸英文單字，到可以開口進行簡單的英語對話，心中充滿感謝與滿足。

Winning Plus攜手智易科技公益委員會，提供線上英語課程協助新竹縣關西地區小學培養學童的英文能力。（左一為Winning Plus贏家英語學院執行長梁盛彰，左三為智易科技公益委員會副處長王鎮煙，Winning Plus贏家英語學院營運長賴宏睿(右起)、新竹縣坪林國小校長余舒蓉、新竹縣太平國小校長蔡桂榕。圖/業者提供

這次Winning Plus與智易科技公益委員會的數位英語培力協作計畫，打造出適當的英語學習環境，並培育孩子養成開口說英文的習慣，讓不論是都會區還是偏鄉小學的孩童，都能擁有與國際接軌的英語實力。