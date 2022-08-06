暑假最潮趣野餐 好友相揪來圓山

為推廣圓山商圈美食美景的特色遊程，台北市圓山商圈發展促進會邀請民眾一起到圓山花博公園感受戶外踏青之體驗。受疫情影響，民眾長期間的居家辦公、線上上課，回想多久沒有和親朋好友一同相聚，圓山商圈發展促進會特別規劃【漫步地圖】活動，邀請民眾拿著地圖尋找樂趣，此次串聯了周邊店家加入該次的優惠活動，利用台北圓山商圈發展促進協會官方LINE帳號集點，集滿六點即可獲得小禮物。

圓山商圈發展促進會表示，圓山商圈位於台北市中山、大同區；東以中山北路三段、西以承德路三段、南以民族西路、北以庫倫街為組織區域，坐落於交通便利、文化豐沛的絕佳位置，圓山商圈為獨具人文歷史、店家集中的傳統型商圈，鄰近捷運圓山站，周邊具有豐富的文化資源，包括藝文類的花博園區、台北市立美術館、台北故事館，以及歷史悠久的大龍峒保安宮、台北市孔廟、臨濟護國禪寺等古蹟。不僅為台北市民提供絕佳的休閒地點，亦為外籍旅客於台北市都會必遊之景點。

購物袋ＤＩＹ活動深受民眾好評。圖／業者提供

【漫步地圖】活動將於8月7日截止，還未踩點之民眾可把握最後時間，一同體驗台灣之美；此外，花博公園圓山園區有著大片草地、還有許多的花園打卡景點，不但可盡情的在這片草地上玩團康遊戲，讓民眾與好友相揪拍美照上傳 ＦＢ ，留下最美好的野餐回憶；更多相關消息可於ＦＢ搜尋「台北市圓山商圈發展促進會」。