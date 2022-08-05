新北市智慧城市國際論壇 探討後疫情時代城市新常態生活

智慧城市及永續城市議題已成為全球關注焦點，新北市作為台灣第一大城市，除了致力發展相關城市治理機制與便民服務外，仍持續與國際接軌。新北市政府5日舉辦「2022新北市智慧城市國際論壇」，與全球多個智慧城市代表及業界翹楚一同分享與深度對談，探討城市如何在後疫情時代的新常態生活中，引領城市邁向兼具包容、安全、韌性的永續智慧「方城市」。

新北市長侯友宜出席開幕致詞時表示，新北做為台灣的後起之秀，大台北的中心、北台灣的核心，不論是市民或是業界大家都在各自的崗位上，努力實踐他們的夢想，而市長就要扮演好夢想的領航者。從2020年起，新北連續3年舉辦「新北市智慧城市國際論壇」，最大目的是要告訴所有人一件事情，新北市對未來、對智慧城市是有藍圖的。

新北市長侯友宜(中)巡視智慧醫療場域及設備並予肯定。 圖／新北市政府提供

「未來藍圖是以人性為本、科技為底的智慧城市。」侯友宜指出，智慧城市是一種與全人類的夢想，就如同SDGs、淨零碳排，新北要和全球一起朝著一個夢想前進，要與全球對話，就不能缺少智慧城市。智慧城市的各種想像需要落地，新北是台灣的縮影，若新北可以，全台的市區偏鄉也都可以，也能把新北藍圖輸出到國際上去。

本次國際論壇邀請澳洲墨爾本市長 Sally Capp、澳洲陽光海岸市長 Mark Jamieson、印尼雅加達智慧城市辦公室總監 Yudhistira Nugraha, D.Phil.、國際智慧城市論壇（ICF）主席兼共同創辦人John Jung、各國駐台代表及智慧城市領域之產業先進，以當今智慧城市治理與創新服務議題進行探討，研擬對於未來城市的想像與策略發展布局。

澳洲陽光海岸市長Mark Jamieson表示，新北市國際智慧論壇是世界各地志同道合的城市之間的對話，共同尋求利用智慧科技提升我們城市居民的生活。陽光海岸市議會智慧城市協調員Michael Whereat分享，陽光海岸從2016 年推動智慧城市，廣泛使用科技建立數據驅動決策的智慧政府，包含應用數位雙生模型於城市設計與災害應變，並與大學合作設計城市綠色走廊減少城市熱島效應的影響，以創造永續與韌性的城市。

ICF主席共同創辦人John Jung於會中表示，智慧城市和智慧社區倡議皆有益於全世界的人民、社會和文化發展，新北市近年持續致力於推動永續智慧城市發展。本次新北市被ICF評選為全球Top 7智慧城市的要素，包含透過交通與網路成功整合與串聯市區與偏鄉、積極培育數位人才與推動產業與就業機會發展等舉措。期許未來新北市持續作為永續智慧城市的標竿並帶給全球其他城市更多的啟發。

本次論壇亦有各國駐台代表分享永續智慧城市的策略與應用，包含澳洲、德國、印度、英國、印尼各國大型城市同時為了在2050年達成淨零碳排而努力，並期許與新北市一同邁向淨零的里程碑。

在城市管理上，如何藉由科技的力量向民眾提供更好的便民服務也是智慧城市一大發展重點，如提供最即時的交通和環境指數相關數據。並使用人工智慧來檢測及管理交通狀況，透過物聯網技術來管理街道上危險狀況。這些發展與應用皆秉持了與新北市的共同理念，為了提供更安全及方便的居住環境．逐步落實及實現永續智慧城市的願景。

新北市智慧城市國際論壇中，展示智慧醫療系統。圖／新北市政府提供

透過此次國際論壇，新北市邀集各國產官學分享智慧城市治理經驗及永續發展方向，讓城市經驗與產業觀點智「匯」新北，串聯世界智慧城市交流的平台，運用科技無國界的力量，讓新北市打造與國際接軌的永續智慧城市，並持續提升國際競爭力，引領新北市走向兼具包容、安全、韌性的永續智慧城市。

論壇中展示雲端照護平台系統。圖／新北市政府提供

論壇活動相關資訊詳見官網：https://smartcity.ntpc.gov.tw/forum/index.html