「公館小散步 來一決勝父」商圈好禮登場

為協助推廣北市商圈特色，臺北市商業處輔導臺北市臺大公館商圈協會於8月7日舉辦「公館小散步，來一決勝父」，活動現場設置多道趣味關卡，要讓爸爸們帶著全家大小一起來協力闖關，闖關成功就能獲得店家消費抵用券，前三名的獲勝隊伍還能帶走超吸引人的「台大公館小散步親子套票」，另8月20日前，共有6梯次公館小散步活動開放線上報名，由專業導覽員帶領民眾探索自來水園區景致，漫步悠遊寶藏巖國際藝術村，深入公館商圈的秘境之美，商圈會員店家也同步推出一系列優惠，就是要民眾們來公館商圈盡興而歸！

臺北市商業處高振源處長表示，為鼓勵商圈發展在地特色，商業處歷年透過「臺北市提振商圈發展補助」輔導公館商圈自主辦理特色行銷活動，如於108年推出「2019花現公館樂春遊」、109年的「2020台大公館開學趣-公館小散步」等活動，今年更再次推出廣受好評的「公館小散步」活動，使更多民眾前來體驗公館在地特色，形塑公館成為更具有生命力、人文氣質和環境關懷的商圈，不僅是莘莘學子們的首選之地，更吸引不少旅客到訪遊憩，帶動商圈活絡發展。

臺北市臺大公館商圈協會林全義理事長指出，臺大公館商圈將舉辦的「公館小散步，來一決勝父」，讓民眾在闖關挑戰中拿商圈好禮，一邊闖關遊玩一邊走逛商圈，就是要讓民眾了解商圈特色魅，另公館商圈不僅豐富的人文及歷史價值，也有許多非常知名的特色店家及美食，是充滿特色多元的商圈，每次開團舉辦的公館小散步活動開放報名皆會爆滿，此次活動由即日起至8月20日止，共有6梯次公館小散步活動開放線上報名，由專業的導覽員帶著大家走逛商圈，享受輕鬆愜意的小旅行，帶著民眾去逛逛自來水博物館、地下水宮殿等鮮為人知的秘境，非常值得來一探究竟。此外，商圈會員店家也於活動期間推出一系列優惠，如：來店消費享有9折優惠、消費加購折價、品項買一送一及父親節當日到店消費88折等超值優惠，提升公館商圈知名度及人潮。

活動資訊：「臺北市臺大公館商圈協會」粉絲專頁(https://www.facebook.com/NTU.gongguan)及「台北市商業處-我是商Ya人」粉絲專頁(https://www.facebook.com/tcooc/)查詢。