新北基建幕後推手！宋明宗連任三屆，打造新北生活圈

2022九合一選舉在即，各政黨開始佈局搶攻版圖，新北市議員宋明宗自2010年以來連任三屆新北市議員，成為國民黨新北主力軍之一，今年也將再次挑戰連任。近年來，宋明宗深耕泰山、林口、五股、新莊，為民請命，全力為地方爭取各項大型建設經費，積極關注社會議題，為民眾舉辦公益活動，贏得不少民眾信賴。

自任職新北市議員起，宋明宗傾聽民意，為新北民眾打造更好的生活環境。為了讓民眾有更好的運動設施及環境，與立法委員洪孟楷在多年多方的爭取之下，成功興建新北市第一座可容納兩個籃球場的薄膜天幕籃球場，場地可以結合賽事、活動，讓喜愛運動的民眾免受風吹、日曬、雨淋的辛苦，盡情揮灑熱血。工程預計於今年8月底完工，引起民眾熱烈迴響，直呼這是泰山的「籃球迷之福」。

泰山薄膜天幕籃球場，預計2022年8月完工。圖／新北市議員宋明宗服務處

宋明宗議員本是田徑出身，為一名短跑健將，還曾破高雄縣運會紀錄，因此深知台灣體育資源的匱乏與運動員的酸甜苦辣，除了興建設施之外更格外注重人才培育，今年7月爭取20萬經費給五股國小女子壘球隊，希望孩子們在完善的設施下專注自己喜愛的事情，有朝一日將這樣的熱情與拼搏帶出台灣，走向世界。

新北市議員宋明宗為五股國小女子壘球隊爭取到20萬元經費。圖／新北市議員宋明宗服務處

宋明宗深耕新北多年，在任期間，新北交通逐漸完善，卻也面臨不少挑戰。機場捷運開通後，機捷A5泰山站因塭仔圳重劃卡關，沒有興建泰山端的北側出入口，在地居民每次搭機捷必須穿過車流量極大的新北大道，安全成為一項重大問題。宋明宗力邀集高鐵局、捷運局等相關單位召開說明會，經過各 方努力，各地奔走，歷時兩年大力爭取2.2億 資金，新增北側出口，讓周遭的交通更加便 利、安全。

歷時兩年、投資2.2億，機捷A5泰山站北側第二出口啟用。圖／新北市議員宋明宗服務處

除了為民眾改善生活環境，宋明宗也關注 不同族群，定期協助舉辦母親節、父親節、 親子等活動。暑假期間，宋明宗與多家機構 合作，推出手作體驗、泰山區動物嘉年華親 子秀等活動，並堅守防疫政策，讓家長跟孩子都能玩得放心，也可以帶著毛孩子們在陽光下揮灑汗水，秀出專屬才藝。另外還有星空電影院，邀請大小朋友一起納涼看電影， 為暑假留下美好的回憶。

新北市議員宋明宗參與模範父親表揚暨政令宣導活動。圖／新北市議員宋明宗服務處

政績與努力看在民眾眼裡，宋明宗也把民眾的需求記在心裡，無論事情大小，民眾的陳情他親力親為，竭盡所能找到最佳方案排 憂解難。台灣即將迎來颱風季，體會到之前 的淹水狀況，一接獲五股五福路附近民眾對於排水溝淤積的陳情，宋明宗親自前往現場勘查情況並馬上進行疏通，希望做最好準備因應颱風，讓民眾安心。

新北市議員宋明宗親自勘查五股五福路排水溝改善問題。圖／新北市議員宋明宗服務處

在宋明宗的社交媒體上，不僅有政令宣導、活動宣傳，更多的是在生活小事上對民眾的提醒，無論是防疫、天氣還是美食，他總是為大家帶來第一手消息，讓不少民眾親切留言，對他表示肯定。宋明宗表示，做事 不做秀，用心服務，看到每一位民眾開心的 模樣就是很值得的。