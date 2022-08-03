台灣生態島紙藝交流展 泰國盛大開展

文化部駐泰國文化組與泰國宣素那他皇家大學（Suan Sunandha Rajabhat University）、中華娛樂文創產業發展協會攜手舉辦的「Taiwan Eco-Island台灣生態島臺灣紙藝交流展」8月2日在泰國當地盛大開幕；本次展出台灣紙藝家洪新富老師、梁景堯老師近70件精彩紙藝作品，將台灣工藝之一的紙藝結合台灣特有的自然生態與人文，讓第一次接觸台灣紙藝作品的泰國民眾，近距離感受台灣紙藝文化的創意發揮及豐富內涵。

駐泰國代表處副代表薛秀媚於開幕式致詞中肯定這項活動對台泰兩國文化交流帶來的正面效益，並感謝泰國宣素那他皇家大學校方如此重視本展，將校內甫整修完成的泰國皇室歷史建築提供作為首檔國際文化交流的場地。

駐泰代表處副代表薛秀媚在開幕式上，說明台灣生態島以紙藝表現上的創意巧思極具正面意義。圖／中華娛樂文創產業發展協會提供

展出首日，泰國宣素那他皇家大學校長室國際事務秘書Anantachai Aeka、藝術與文化辦公室主任Peerapol Chatchawan、泰國曼谷大學數位藝術與電影院副院長Pea Panuvatvanich教授以及多位泰國學術界、藝文界人士出席開幕式共襄盛舉，參加活動的貴賓，對於一張薄薄的紙竟然能變化成各式立體作品皆感到驚豔，兩位紙藝老師亦在現場演示作品的千變萬化，像是打開一本書從中跳出立體的台灣島嶼，以及運用竹蜻蜓原理從天而降的桐花，現場互動十分熱烈。

中華娛樂文創產業發展協會副理事長陳安婷（右）致贈紙藝作品，由駐泰代表處副代表薛秀媚(左)代表接受。圖／中華娛樂文創產業發展協會提供

曾獲邀至法國羅浮宮及全球30多國展出及教學的台灣紙藝大師洪新富指出，此次「Taiwan Eco-Island台灣生態島台灣紙藝交流展」，發想自環境與人文關懷，以台灣生態為主題，透過紙藝介紹台灣特有的蟲、魚、鳥、獸生物，例如；台灣國寶魚「櫻花鉤吻鮭」、台灣特有種「台灣藍鵲」、珠光鳳蝶、石虎、蘭嶼的飛魚等；

洪新富大師也特地為本次展覽，製作10組大型的動物頭像作品，包括台灣水牛、梅花鹿、台灣黑熊等，作工精細而且唯妙唯肖，讓參觀的觀眾都爭相合照。洪新富藉著本次展覽呼籲大自然有著許多珍貴且難得一見的寶藏，人類應該師法大自然，並減少對生命的戕害。

台灣紙藝家洪新富老師（左一）與梁景堯老師（右一）展示介紹紙藝作品。圖／中華娛樂文創產業發展協會提供

此外，曾於2018年榮獲「烏克蘭國際發明獎」銀獎、銅獎的新生代紙藝師梁景堯，則帶來各式大小不同的東方建築作品及立體卡片，包括益智童玩卡片、阿里山小火車卡片等，透過精密的計算、材料特性與結構設計，人人都可自行操作卡片並互動玩樂，十分有趣。

台灣的面積約3.6萬平方公里，因獨特的地理位置及多元地形，是一座生物多樣性豐富的生態島，紙藝在台灣如其特有的生物風貌，有別於傳統的剪紙與摺紙藝術，呈現出自己的創新風格與特色主題，由於疫情期間出國不易，這檔別開生面的生態紙藝展，彷彿帶領泰國觀眾進行一場愉悅且結合自然與童趣的台灣之旅，觀眾還能收到紙藝家為展覽特別設計的台灣梅花鹿及泰國大象的紙藝卡，象徵台泰之間的友好情誼，意義非凡。

「Taiwan Eco-Island台灣生態島台灣紙藝交流展」自8月1日起至8月31日在泰國宣素那他皇家大學展出，藉著此次展出，讓泰國民眾欣賞難得一見的台灣立體紙藝展之外，期盼未來能開拓更多台泰合作的契機。