2022臺北永續行動高峰論壇8/5-7南港瓶蓋工廠登場

在全球零碳轉型趨勢下，極端氣候的嚴峻挑戰迫使我們正視綠色循環、能源轉型與減碳行動等重要議題；近年來，臺北市在永續行動的政策推廣上不遺餘力，以「循環城市白皮書」，優先導入循環經濟理念的前瞻性政策作為，以能源政策以建構節能環境、擴大綠能供應、帶動產業轉型三大方向，伴隨本市溫室氣體減量目標進程，持續朝2050零碳城市的願景邁進。

為展現臺北朝循環永續發展的決心，今(111)年臺北市政府產業發展局串聯60餘家國內外知名企業、新創與市集商家，於8月5日到8月7日在瓶蓋工廠臺北製造所舉辦「零碳新鑰．循環解方-2022臺北永續行動高峰論壇」暨「臺北循環永續之都體驗特展- 一起耍廢過生活 循環經濟很有市」，將專業論壇、公民講堂、企業新創參展、主題體驗特展及友善零廢市集等多元型式，讓企業有交流與商機曝光的平臺，更讓民眾有感參與並將永續概念融入日常。

多的是，你不知道的「市」─專業論壇、公民講堂、企業分享，場場精彩不中斷

節能減碳是全球熱烈響應主流，您對它有多少認識呢？迎接後疫情時代，8月5日以「零碳新鑰 循環解方」為2022臺北永續行動高峰論壇揭開序幕。首先，將邀請法國在台協會公孫孟主任及荷蘭在台辦事處副代表與經濟處白瑞樸處長蒞臨分享國際城市經驗，以及台灣永續能源研究基金會簡又新董事長、德國萊茵董事王秀雲總經理、GOOGLE CLOUD臺灣技術副總林書平，詮釋氣候治理的具體永續行動。午後，由思納捷科技、臺灣松下、寶晶能源和裕電能源，從再生能源與運輸電氣化等設施，領銜探討能源韌性於城市發展的關鍵，並朝向綠電極大化。第三場集結遠東新世紀、台灣萊雅、小智研發與聯合利華等跨產業、多品牌齊聚一堂，暢談以企業影響力帶動永續循環行動並落實綠色消費；希冀整合產官學三方專業力量，為環境盡一份心力。

北市府精心策畫「公民講堂」，由永續專家X企業代表X市民觀眾以雙向溝通、互動聆聽形式，更深入了解北市永續發展概況；8月6日「別讓『剩食』變成習慣」力邀打造食物銀行的最強里長方荷生，分享惜食、續食理念；8月7日則盛請氣象博士彭啟明與環境教育推手葉欣誠教授，以「地球真心話 氣候變遷的危機」主題探討如何改變消費者思維與使用習慣，實踐循環經濟、減碳救地球。此外，於下午場循環企業廠商宏碁、Story Wear、小智研發、配客嘉等接力上陣，分享循環經濟新知與科技服務，持續深化「永續DNA，循環聚落」的發展能量。

「零碳新鑰．循環解方-2022臺北永續行動高峰論壇」暨「臺北循環永續之都體驗特展- 一起耍廢過生活 循環經濟很有市」，將專業論壇、公民講堂、企業新創參展、主題體驗特展及友善零廢市集等多元型式，企業與市民攜手共創宜居首善之都。

「循環方程市」四關卡沉浸式體驗 數位集章闖關贈精美好禮

延續循環經濟主軸規劃「循環方程市」主題策展，從遊戲闖關、破關升等為設計初衷，以「如何耍廢過生活、循環攻略、預見臺北」三部曲，透由情境式體驗、動態投影呈現「減量零廢棄、資源循環再利用、共享運輸與住居、轉廢成金」等，展示循環臺北生活新概念與北市府施政方針成果，提升永續生活質量；此外，為吸引民眾有感互動，觀展時掃描任一QR code展開探索任務，集滿耍廢生活技能數位徽章，闖關成功即可至服務台兌換精美禮品 (每天限量)。

打造環境友善「Reborn最美，零廢市集」

在離開瓶蓋工廠前，「Reborn最美，零廢市集」也是您絕對不能錯過的！以四大理念「環保永續x環境永續x天然生活x不廢創生」邀請30家零廢共生生活圈攤商，舉凡書屋花甲、而立書店等共襄盛舉；此外，鼓勵民眾自備購物袋或捐贈二手書(宗教書籍除外)，二擇一認證可兌換永續食品(數量有限，贈完為止)，讓充滿愛與溫暖的友善再生循環無限延伸至日常。 「多的是，你不知道的『市』-「零碳新鑰．循環解方-2022臺北永續行動高峰論壇」與公民講堂，自即日起開放報名，歡迎各界踴躍參加(報名網址：https://www.circulartaipei.com.tw/%E9%A6%96%E9%A0%81)；2050淨零碳排為全球邁向永續的必經之路，由臺北市政府領軍，盼攜手各界產業、企業公司與民眾齊心並進，打造臺北成為低碳循環、智慧永續的宜居首善之都，共同開創臺灣綠色創新經濟的新價值。