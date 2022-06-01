遠雄人壽支持新住民 守護貓頭鷹復育生態

【守護億隻鴞】環保生態復育計畫支持農友友善耕作

遠雄人壽【守護億隻鴞】環保生態復育計畫以守護「家」與珍貴的「生命」為初衷，從家庭保障，延伸到個人社會與環境的健康永續，更進一步支持新住民農友，協助於田間架設生態棲架及進行農業試驗，吸引貓頭鷹、老鷹等猛禽駐留，鼓勵倡議不施用老鼠藥，實行友善耕作，自產自銷天然鳳梨。位在屏東高樹鄉的阿九鳳梨田就是一個成功案例，主人是來自越南新住民的阿政，因為有著對環境自然的熱愛，讓遍地農田孕育生產出一顆顆蘊含滿滿「愛台灣」心意的金鑽鳳梨，她說：「為了守護抬頭可見的猛禽，始終堅持天然最好」，共同和遠雄人壽、屏科大投入心力，把認真做到成真。

阿九鳳梨田逢盛產季，為分享良田天然好果，即日起至6/30在屏東高樹鄉舉辦一系列鴞旺來採果活動，讓民眾親身體驗在有貓頭鷹巢箱和棲架的田間採收鳳梨的樂趣，遠雄人壽也主動採購千顆鳳梨贈送員工。現在，連鎖超市也能看到貓頭鷹鳳梨的身影，讓更多民眾吃到安全又健康的水果。遠雄人壽與屏東科技大學跨領域研究發展中心合作共同守護瀕危動物「貓頭鷹」，且已於6處生態農區架設猛禽棲架及監測設備，改善用藥田區面積逾6公頃，透過友善耕作、棲地復育等實際行動，帶動社區產業及偏鄉經濟發展。

遠雄人壽於阿九鳳梨田舉辦鴞旺來採果活動，邀請民眾一起守護貓頭鷹。圖／遠雄人壽提供

同時於偏校、農地與人造林等12處設置30個復育巢箱，目前已有4處巢箱吸引貓頭鷹入住繁殖、孵育幼鳥，鴞寶寶離巢前並進行腳環繫放，觀察活動棲息足跡，守護大自然中每一個家。 遠雄人壽【守護億隻鴞】環保生態復育計畫與「食農教育法」訴求的精神一致，著重環境永續，與農安、環安、食安緊密連結，涵蓋農業永續、糧食安全等，並串聯偏鄉社區學校、農民產銷鏈、公益組織及教師聯盟共同推動，希冀促進全民參與。為提供貓頭鷹一個安全棲身的「家」，遠雄人壽志工團串聯南北地區員工及保戶，從彩繪貓頭鷹巢箱活動到生態基地探索接力發酵，實地走訪偏校，舉辦環境教育體驗課程；進一步給予偏鄉弱勢學童協力栽植工作機會，採收後的鳳梨，遠雄人壽則購買分贈同仁，費用全數捐贈學童課輔經費。

另以有機無毒鳳梨為原料，製成【鴞旺來】環保生態產物，對內傳遞綠色生態觀念。今年將前進台南東山區耿爸農場持續守護億隻鴞，開展生態復育基地，舉辦棲架觀摩會、公民科學家志工活動，在官方粉絲團分享貓頭鷹巢箱故事，遠雄人壽期許能帶動更多人關注生態危機議題，在更多地方、為更多農民孕育無毒良田，齊力實踐環境保育永續生態。