澳洲僑領林淑敏提倡孝道 事業橫跨台澳

守護人倫的最佳代言人

面對海外僑民，我們經常會有一種讚嘆，他們對於傳統文化的珍惜和實踐，總讓身在祖國的我們自嘆弗如。

異國開疆闢土，商場征戰，發展台澳兩地事業版圖；卻能以公益慈善成為澳洲僑民心目中的”媽祖婆”，以社團提升華商婦女政商影響力，協助政府推動台澳民間外交。甚至在故鄉透過常態公益機制的建立，發揚孝道精神，成為守護人倫的最佳代言人。

這位發展22個事業體，精明幹練的集團領袖；經常”聞聲救苦”忘我奉獻，人稱”大姊頭”的女企業家，就是澳洲僑領林淑敏。

招妹的誓言，終生信守

林淑敏出身於一個孝悌之家，母親於18歲生下林淑敏時，”母乳侍親”延長祖母壽命的故事，在鄰里傳為佳話。被隱喻”招妹”的家中長女林淑敏，給急需生兒子傳宗接代的母親連續”招”來五個妹妹，每回與產後的母親相擁痛哭時，小小年紀的她，總會安慰母親”我絕對不會輸給男生！”

誓言，不在年齡大小，關鍵在信守的力量！小女孩從小深植在腦海裡的誓言，驅動她奉行傳承，帶領林氏家族到現在第四代，教導他們要注重人倫孝道，尊敬長輩，凡事寬容和感恩。

這股家族凝聚力，化成事業的團結力量，一個事業十個股東，到現在不曾分家，在台澳兩地發展成為22家公司的龐大事業體，橫跨建築業、餐飲業、教育事業、生技美容業、休閒農場、酒莊等領域。

以善揚善，以慈善公益報恩

為了弘揚父母親的孝道精神和慈悲心念，林淑敏創立新北市啟玉社會福利慈善基金會，透過永續的公益機制，照顧老齡、鼓勵人倫孝到；投入教育、醫療等公益，受到地方賢達耆老高度肯定。

為傳承母親數十年奉獻全球華商婦女和社團公益的使命，林淑敏創立世界華人工商婦女企管協會澳洲分會，擔任兩屆的世界總會副總會長，凝聚華商婦女力量，成為祖國的外交尖兵。

在擔任僑務委員六年期間，促進台澳官員交流互訪，增進兩國友誼。卸任後持續透過僑務榮譽職的擔任，協助僑務發展照顧鄉親。許多澳洲地方官員都因為林淑敏的熱心奔走，而更照顧台灣僑民，成為他人眼中的美麗風景，事業成就和公益貢獻，讓林淑敏於2018年獲得【世界十大傑出華商婦女華冠獎】的表揚。現在仍在政大攻讀EMBA的林淑敏，不曾以現有的成就自滿，要求自己要如稻穗般向下彎腰。

曾有到台灣旅遊的觀光客評價”台灣最美麗的風景，是人”，巾幗不讓鬚眉的林淑敏，不論在台灣或海外都是讓人豎起大拇指的企業家典範。在許多人眼中，更是重情重義的好姊妹。她希望自己內外兼修，體現圓融智慧，讓自己成為”他人眼中的美麗風景”！