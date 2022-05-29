慈馨食物銀行舉辦「惜食分享 星友鄰攜關懷弱勢」捐物資活動

疫情爆發後，許多弱勢族群受到重大衝擊，長期關懷弱勢家庭需求的慈馨食物銀行，於5月29日舉辦「惜食分享~星友鄰攜~關懷弱勢」捐贈物資活動，協助因疫情深受嚴重影響的弱勢家庭及有急難需求的民眾，讓他們度過困境。

慈馨食物銀行安排精彩的表演揭開序幕，桃園市議員周玉琴到場致詞，且讚揚慈馨長期持續協助弱勢朋友的善心，到場的貴賓包含桃園市議員李家興、鄭淑芳、立委黃世杰秘書張皓翔及楊梅區長邱世源，現場還貼心準備多樣豐富的物資，李家興及鄭淑芳也挽起袖子熱情發放物資，活動在民眾齊心合力下畫下完美的句點。

慈馨食物銀行發放物資給弱勢族群。圖／慈馨食物銀行提供

桃園市慈馨公益關懷協會從事桃園地區公益救助志業已超過30年，理事長葉星秀有感於政府社會救助有限資源下，桃園市地區仍有需要救助的貧苦弱勢民眾，因此透過志同道合的朋友提議下成立慈馨食物銀行，成立有實體店面社區超市型食物銀行，為擴大服務更多民眾，也自行規畫倉儲空間，普設物資發放站造福桃園全市朋友。

桃園市慈馨食物銀行參與勞動部多元就業開發方案，規畫共享樂活廚房就業促進效益計畫，秉持著「給釣竿~習一技之長」創始理念，慈馨錄用且培訓在地中高齡婦女與其二代互助就/創業，免費提供弱勢家庭待用餐、輔導健康餐盒行銷手法，減輕生活負擔，致力發展地方產業及支持地方公益。

為了讓慈馨食物銀行有充足服務量能，葉星秀呼籲民眾發揮一己之力，在關注疫情同時，能共襄盛舉作愛心，捐贈各種防疫及生活物資至慈馨食物銀行，來幫助弱勢家庭共度難關，亦讓慈馨食物銀行的善舉在疫情下也不會間斷，讓防疫工作無後顧之憂。