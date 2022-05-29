台中5：0力克新竹 奪「111年華南金控盃全國少棒錦標賽」冠軍

「111年華南金控盃全國少棒錦標賽」自5/20開打以來，來自19個縣市的代表隊，歷經9天的激烈對戰，冠軍隊伍終於在5/28於臺南亞太國際棒球訓練中心少棒主球場產生，台中市代表隊終場5：0力克新竹縣代表隊奪冠，並獲得「2022年第六屆 WBSC U12世界盃少棒錦標賽」的中華代表隊組訓權，將以本屆冠軍隊員為班底，搭配各隊表現優異選手組成中華明星隊，於7/29-8/7同一場地與來自世界各國的好手同場較勁，力求將冠軍獎盃留在寶島府城。

華南金控總經理羅寶珠為參賽小選手們加油，並請上屆MVP石正侑選手擔任開球嘉賓。羅寶珠表示，華南金融集團對於推動國內棒球運動發展一直不遺餘力，自2007年起與中華棒協每年推動「一球圓一夢」基層棒球培育計畫，迄今邁入第16年，包含舉辦全國少棒、青少棒錦標賽，遴選最優秀的國家代表隊，也贊助在國內舉辦的國際棒球賽事，支持國家代表隊參賽經費，最主要目的就是為臺灣培育棒球優秀人才，並且打造國際級賽事舞台，持續強化臺灣國球實力！

本屆賽事少棒選手們為了能披上中華隊戰袍可說都使出渾身解數，為了能踏上國手選拔的道路，拼戰第一名，相信他們在這激烈的賽程中不僅收獲了珍貴的賽事經驗，也為各自的人生道路寫下光榮的篇章。少棒最高殿堂「世界盃少棒」將成為今年臺灣舉辦的首個國際棒球賽事，本賽事是華南金融集團自2011年起連續第六屆贊助舉辦，華南銀行也提供信用卡卡友專屬購票優惠，邀請國人到場為小球員加油。華南金控將持之以恆的紮根基層棒球運動，持續推動國內棒球運動發展，讓世界看見臺灣的驕傲！