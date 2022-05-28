愛爾麗集團至中華醫大送暖　 供檢測儀器並捐贈200萬助弱勢學子

中華醫事科技大學成立「生物醫學及美容保健科」，培育生醫產業相關人才，日前揭牌啟用生物醫學及美容保健科科館，醫美龍頭愛爾麗國際醫療集團總裁常如山、總經理劉貞華、執行長劉怡萱聯袂出席揭牌儀式，除提供中華醫科大醫美檢測儀器外，更捐贈200萬元幫助弱勢學生作為獎助學金，產學攜手為國內產業培育更多專業人才。

愛爾麗集團總裁常如山(左一)、總經理劉貞華(左二)、執行長劉怡萱(右一)、校長孫逸民(右二) 共同出席活動。圖／愛爾麗集團提供

中華醫事科技大學生物醫學及美容保健科科館25日舉行揭牌儀式，由愛爾麗國際醫療集團總裁常如山、總經理劉貞華、執行長劉怡萱等人，共同揭開科館布幕。校方表示，為強化學生實務技能和經驗，未來也將邀請業界名師或指標產業擔任顧問及實務技能師資，目前已聘任常如山擔任系務顧問。

愛爾麗集團與中華醫大產學合作，運用軟硬體協助學生高效學習。圖／愛爾麗集團提供

愛爾麗集團響應中華醫大幫助弱勢家庭子女安心就學勸募，捐贈200萬元弱勢助學金，協助有經濟壓力的學生減少打工時間得以安心就學，也增加學生實務操作練習機會。常如山表示，因為愛而美麗是集團創辦的宗旨，因為社會變遷，現代醫學美容相關產業非常蓬勃，希望學生未來能學以致用，結合產學合作達到最好的效果。愛爾麗透過運用軟體、硬體協助學校，營造良好學習環境，把學生學習曲線縮到最短，畢業後就能立刻進入職場做相關專業的投入。

中華醫大校長孫逸民(左)頒發感謝牌，感謝愛爾麗集團的熱心捐助，由總經理劉貞華(中)、總裁常如山(右)代表受奬。圖／愛爾麗集團提供

華醫校友劉貞華表示，沒有母校當年的栽培就沒有今天的她，回母校中華醫大提供助學金幫助弱勢學弟妹們，是非常具有教育意義。圖／愛爾麗集團提供

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