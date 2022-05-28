愛爾麗集團至中華醫大送暖 供檢測儀器並捐贈200萬助弱勢學子
中華醫事科技大學成立「生物醫學及美容保健科」，培育生醫產業相關人才，日前揭牌啟用生物醫學及美容保健科科館，醫美龍頭愛爾麗國際醫療集團總裁常如山、總經理劉貞華、執行長劉怡萱聯袂出席揭牌儀式，除提供中華醫科大醫美檢測儀器外，更捐贈200萬元幫助弱勢學生作為獎助學金，產學攜手為國內產業培育更多專業人才。
中華醫事科技大學生物醫學及美容保健科科館25日舉行揭牌儀式，由愛爾麗國際醫療集團總裁常如山、總經理劉貞華、執行長劉怡萱等人，共同揭開科館布幕。校方表示，為強化學生實務技能和經驗，未來也將邀請業界名師或指標產業擔任顧問及實務技能師資，目前已聘任常如山擔任系務顧問。
愛爾麗集團響應中華醫大幫助弱勢家庭子女安心就學勸募，捐贈200萬元弱勢助學金，協助有經濟壓力的學生減少打工時間得以安心就學，也增加學生實務操作練習機會。常如山表示，因為愛而美麗是集團創辦的宗旨，因為社會變遷，現代醫學美容相關產業非常蓬勃，希望學生未來能學以致用，結合產學合作達到最好的效果。愛爾麗透過運用軟體、硬體協助學校，營造良好學習環境，把學生學習曲線縮到最短，畢業後就能立刻進入職場做相關專業的投入。
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