彰化的好！讓彰化二林青年學子知道！回家有好工作！

吳淑娟議員在彰化縣議會臨時會向彰化縣政府經濟暨綠能發展處（簡稱經綠處）處長劉玉平、勞工處代理處長何俊昇及縣長王惠美提出：

中科二林園區已經開始動工，一定要讓二林青年知道家鄉有好的工作機會，返鄉工作，縣府單位一定要主動出擊。

彰化縣議員吳淑娟說

一、彰化二林中科，廠商陸續進駐，我們希望各優良廠商可以優先錄取在地青年工作權。

二、彰化縣政府更是必須主動編列預算向在異鄉的遊子宣傳，讓分散在各縣市的二林青年，都知道二林其實也有很好的工作機會。

吳淑娟議員在彰化縣議會3月臨時會，提出二林青年返鄉立即就業之議題後，在5月份彰化縣議會定期會持續追蹤，延續3/25臨時會所提中科二林園區優先聘用在地青年、主動宣導中科二林園區工作機會之議題，當時經綠處長回覆目前已有31家廠商進駐今年預計釋出1200名就業機會，吳議員關心是否有廠商有對於二林在地子弟有相關的優先聘用的政策呢?

目前1200名的就業機會狀況?那其中有多少比例是二林在地的子弟呢?以及是否有對於明年度預計進駐廠商及就業機會名額統計與規劃?目前畢業季將近，是否有規劃和進駐廠商至各大專技職院校主動宣導中科二林園區在地青年返鄉工作的機會?

這幾個議題也獲得彰化縣政府相關單位正面的回應：目前已有7家廠商正興建動工中，相關局處和科管局持續保持溝通，優先聘用二林在地青年人在中科二林園區，廠商方面也表示需要在地的青年，並和當地之公所協調設置求職的平台。

彰化縣長王惠美也很感謝吳議員對於主動對外宣傳職缺方面，在業務會議上已編列預算主動宣導中科二林園區工作機會，並將串聯同鄉組織，如各地之彰化同鄉會，進行職缺的主動宣傳，另會和勞工局研擬配合廠商前進校園之宣導方案，亦規劃多個場次企業進駐校園說明職業內容、職業媒合和職缺需求。另在青年就業服務站及彰師大有提供相關課程，提升彰化青年的職能與競爭力，協助就業。吳淑娟議員也表示將持續追蹤二林中科園區的青年返鄉就業議題，讓二林四鄉鎮的青年朋友們有好的工作機會返鄉工作！