正德南屯愛心廚房舉辦素食推廣活動 餐車業者愛心相挺

本土疫情持續攀升，但正德慈善基金會的獻愛心活動不停歇。5月21日台中分院於南屯愛心廚房舉辦一場「素食推廣分享活動」，由協辦單位公益團體暨活動報導平台邀請素食小夜市愛米堡蔬食發送愛心餐點，餐車老闆陳信良還力邀有數十年素食外燴辦桌功力的大同素食，熱心公益的妙緣東山阿頭餐車雖然無法到場，也提供素食滷味熱情響應。

正德志、義工與愛米堡蔬食餐車老闆陳信良共同發放愛心餐點。圖／正德慈善基金提供

愛米堡蔬食陳信良準備餐車熱銷品—素食大腸包小腸，大同素食總舖師以精湛手藝烹調出160份素食炒麵，而南屯愛心廚房準備熱湯，並以妙緣東山阿頭提供的滷味冷凍包加熱後分裝，當天現場還有熱心民眾提供素食便當，讓有需要的民眾能享用新式素食餐點。

活動結束後，正德基金會帶領陳信良參觀南屯愛心廚房，實地瞭解運作情形，他表示，看到民眾有禮貌的排隊依序領取餐點而深受感動，能放棄賺錢機會，能盡自己棉薄之力來幫助民眾是一件相當有意義的事。

正德基金會頒發感謝狀，由愛米堡蔬食餐車老闆陳信良(左)代表接受。圖／正德慈善基金提供

正德社福慈善機構創辦人常律法師於全國各地廣設愛心廚房，自105年8月起設立第1家愛心廚房，提供乾淨明亮的免費用餐環境，目前已有22家愛心廚房，持續協助弱勢族群及有需要民眾免費享用素食餐點。

近6年來，正德基金會不間斷於全台各地免費供餐，實在是一件不容易的事。在疫情持續蔓延下，為解決有需要民眾用餐問題，正德愛心廚房將會持續供餐，但改採用發便當方式讓食客能飽腹。 正德台中分院執行長李智絹表示，由於領餐人數不斷增加，導致便當盒使用量亦同步大幅提升，且許多行業營收因疫情嚴重影響而導致收入減少，因此外界捐款也銳減。愛心廚房所需的包裝耗材、食材及營運經費，需要民眾持續捐款才能支付，期望更多善心人士能讓善心循環延續下去。