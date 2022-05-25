陸府植深館《倚光寓影—吳孟璋個展》開幕

聆賞石雕與自然森林的沉浸劇場

中部知名的藝文場館「陸府植深館」上周末新展開幕，由策展人沈伯丞策劃的《倚光寓影—吳孟璋個展》，首次將整個植深館空間與石雕作品視為一件作品，在不同時間的光影下，呈現出石相與時空對話，猶如石雕與自然森林的沉浸劇場!

作為藝文展演場地的「陸府植深館」，建築空間本身就是一件藝術品，室內設計師陳天助建築師用綠意景觀連結室外、室內空間，減低人造裝修的比例，讓「植深館」的空間不論舉辦藝文展覽，或是表演講座，都能有和諧的視覺畫面呈現，本次展覽也是首次將植深館空間當作創作主體，讓觀賞者沉浸其中。

展覽藝術品與展場空間融為一體，成為沉浸式藝術體驗。圖/陸府建設提供

策展人沈伯丞提到，本展的核心概念就是將生機盎然的「陸府植深館」建築空間作為載體，裝盛著石雕創作，在一天不同時刻的時間推移下、以及觀賞動線行進的時間軸下，隨著在作品與環境、光影間的移動中流洩出的感性時刻，構成本次展覽的「詩性空間」體驗，希望觀眾可以將整個展場空間視為「一件作品」 。

本次展覽有三大展區，透過作品展出的動線，引導觀眾一同領會藝術家吳孟璋在石材的「自然型態」與「人為意識」之間的調和的創作過程，同時也讓觀賞者對於自然與人為相互平衡的反思。

第一展區以「植深館」生態庭園與大廳為主體，展出十七件大型石雕作品。融合建築通透性的特色，當陽光隨著時間的變換，由不同角度灑落在作品上，觀者可循著光影的變化探究作品的細節，如同策展人沈伯丞所形容：「那是靜默的棲於光中；寓於影內的石頭真相」。

而二樓長廊展區，則集結吳孟璋自1998年間創作的珍貴手稿，具強烈節奏感的陳列牆面，藉由燈光的設計，將原是平面的手稿以立體的方式佈置，讓觀者轉換不同的方向性及光源欣賞作品，宛如實地感受藝術家雕鑿作品時的多向度視角。

最後的二樓內展廳，展出精巧的石雕作品七件，特意保留下來石頭的自然肌理與質地，在幽微的燈光照射下更顯清晰，等待觀者細細發掘藝術家與自然間的對話。

藝術家手稿以立體方式陳列，觀者用360度視角賞析，充滿趣味性。圖/陸府建設提供

倚光寓影—吳孟璋個展》展覽期間自5月21日起至7月10日止，週二至週日10:00-18:00、週一休展（參觀採預約制，國定假日照常開放），展覽地點在 陸府植深館 (臺中市南屯區公益路二段789號)，詳細展覽訊息請上官網查詢。