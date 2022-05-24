展頌董座黃呈玉　當選台灣人纖公會理事長

「台灣區人造纖維製造工業同業公會」5月24日舉行新一屆理、監事選舉，投票結果由尼龍絲專業生產廠展頌公司董事長黃呈玉當選第五屆理事長。

連續多年獲內政部評選全國性工商自由職業團體績效評鑑績優之人纖製造公會，目前擁有會員公司38家，每年營收達新台幣9,000億元，2021年之人纖產值為723億元，同時也為台灣紡織中、下游紡織業貢獻出近3,456億元產值，引領台灣經濟的貢獻甚是鉅大。

此外，台灣的人造纖維產業在全球位居第三位，公會會員包含聚酯、尼龍及各類化纖與加工絲業者在多年來持續的研發創新之下，不僅在產品上不斷的推陳出新，也累積了相當的經驗與實力，並結合中、下游產業，開發出不少兼具時尚、功能及環保、永續之高值化產品。也因為業者的努力，台灣的紡織產業已成為全球最大機能性紡織品之供應中心。

黃理事長表示，在接下來3年的服務任期內，將奉獻自己的熱情與心力，持續加強會員間上、下游之交流與服務，並廣納與整合會員之建言，一起攜手與公會同仁為產業界會員公司來發聲、維護會員權益，扮演產業與政府溝通的橋樑，分享全球產業發展訊息與趨勢，突顯台灣人纖產業發展的強項及對全球人類生活的貢獻。

另外，在政府已宣誓在2050年淨零碳排之政策下，將透過各種交流座談、研討會等方式，協助產業運用政府與各學術、研究與其他產業之技術與資源退推動ESG、循環經濟及永續發展等工作，提升產業競爭力。而在後疫情時代，也將持續參與國際人纖紡織會議與活動，強化國際間交流，並增加台灣人纖產業在國際間之影響力。同時，也將協助會員廠商拓展海外市場及因應國際貿易保護主義，使台灣的人纖產業在國際上持續扮演領頭羊之角色。