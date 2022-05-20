美津濃參與宗教盛事 粉紅超跑的最佳輪胎

每年台灣最重要的宗教盛事~白沙屯媽祖徒步北港進香於5月20日展開。此次報名進香人數突破9萬大軍，也打破了有史以來報名人數的紀錄。在疫情動盪裡，宗教的力量不僅撫慰人心，也讓人變得更加堅強。

進香（或稱刈火）是一種傳統道廟信仰文化，淵源悠久，是分靈神定期返回祖廟朝覲的一種儀式，清統時期台灣各地媽祖廟多數均係由大陸祖廟分靈而來，廟宇泰半建於較具開發規模之城鎮地區；信徒常有集資搭船返回大陸祖廟進香之活動；同是分靈於大陸祖廟的白沙屯媽祖，卻甘願僻居山海相迫土地貧瘠的白沙屯地區，先民在先天條件限制下根本無力負擔跨海進香的經費盤纏，然而感於媽祖伴護地區子民在此海彊一隅與惡劣環境對抗、與狂風怒濤搏鬥的恩澤，白沙屯先民不敢或忘設法讓媽祖「回娘家」於是轉而向當時在台灣地區唯一設有聖父母殿的北港朝天宮進香乞火，信徒們不畏艱苦的踏上了自古迄今最久也是最遠的徒步進香路程。白沙屯媽祖徒步往北港朝天宮進香肇始於何年代，並無人知曉，據地方耆老指稱早在建廟之前即有村民組團前往，迄今當有近兩百年左右之歷史。

白沙屯進香活動雖然起始年代甚早，卻因地瘠人稀，又由於「窮人無錢，富人無力」，窮人雖然不畏路途遙遠，卻苦無盤纏；富人則是難以承受長途跋涉之苦，因此在交通工具不發達的1950年代之前，均僅維持三、四十個人的團隊組織隨著時代的逐漸進步，白沙屯媽祖的進香組織亦日益擴大演變至今年的9萬大軍。

2022白沙屯媽祖X美津濃紀念帽。圖/業者提供

媽祖的鑾轎-粉紅超跑

媽祖的鑾轎選用粉紅的的帆布被信徒暱稱為粉紅超跑或是粉紅法拉利的可愛稱號。媽祖也是乘坐在裡面，透過鑾轎前後、上下擺動等動作，引導轎夫前進或者轉彎，在沒有固定路線的行程中，藉由感應媽祖的靈動行駛來回300公里。

粉紅超跑的最佳輪胎 Mizuno

在2016年開始Mizuno即與白沙屯媽祖結下不解之緣，起源於大轎組組員於抬轎練習中穿著Mizuno Wave Prophecy 系列慢跑鞋，搭載INFINITY WAVE，透過媽祖的靈動指引，原本不穩定的步伐變得沉穩，並且在前後雙避震的輔助之下讓這段旅程更加輕鬆續航力更加持久，針對鑾轎的擺動、轉彎、衝刺都能夠帶給轎班人員最好最舒適最穩定的呈現。

因此Mizuno的超強功能在大轎班傳開來，大轎班相接指定使用Mizuno，並且旗下所屬其他系列也備受青睞Wave Sky .Wave Rider等系列搭載最新Mizuno Enerzy高反彈底中部構造，在北港進香路途上的急行軍的路途感受到腳步輕盈，轎班人員便是愛不釋手。

2022白沙屯媽祖X美津濃紀念衣及袖套。圖/業者提供

2022壬寅年白沙屯媽祖 美津濃紀念款慢跑鞋誕生

歷時6年的淬鍊與因緣，2022年提出委託向美津濃因應香丁腳的需求，第一雙世界三大宗教盛事與運動品牌合作的慢跑鞋誕生Mizuno Wave Rider 10，搭載美津濃巧奪天工的波浪片可避震穩定兼具，大底X10超耐磨橡膠底，高透氣網布設計加上轎班獨特黃色色系，並且於鞋後跟及鞋舌處加上反光勇字標誌完全呈現白沙屯媽祖進香的精神，加上一系列上衣、袖套、帽子完整的裝備更將傳統與進化集於一身。