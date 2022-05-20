青工疫氣相挺贈快篩 在地青護雲林情

本土疫情持續延燒，在疫情衝擊下，社福機構及弱勢團體社會捐助資源驟減，各地醫療量能告急，快篩試劑配給各地陸續反應不足，尤其是偏鄉及原就醫療資源不足縣市，雲林縣快篩劑已普遍不足，斗六市在地青年林子鍵偕同全國青工總會總會長廖怡琇，捐贈逾二百劑知名品牌快篩試劑予當地一心育幼院，踐行社會責任，不僅為疫情防控工作提供實質支持，更為雲林縣抗疫一線傾注善心暖流。

全國青工總會共同響應捐贈快篩予一心育幼院，為抗疫傾注善心暖流。圖／李淑慧

雲林縣為典型農業縣，為刺激人口成長，縣府已持續長期推動多項生育福利政策，並積極創造就業與創業機會，以鼓勵雲林青年學子願留在家鄉創業，並持續協助鏈結外部資源，促使帶動當地發展。雲林縣斗六市出生的青年企業家林子鍵表示：「成功的定義有很多種，我選擇投入時間與熱情，關懷我成長熟悉的這片土地，不一定得待在不同的城市，才能擁有不同的成就與思維，服務家鄉讓我的心更踏實、夢一樣能圓！」

為5月以來，國內疫情急速升溫，除了醫療需求提高外，民眾對家用快篩試劑需求也大增，但在台灣社會角落裡，有部分弱勢是比較難取得的。近日陸續有許多育幼院對外求助，盼社會大眾幫幫忙，有多的話請捐給他們。

育幼院快篩需求量大，盼社會善心人士持續捐贈守護孩童健康。圖／李淑慧

雲林縣斗六市一心育幼院院長陳慶良指出：「因育幼院大家都是團體生活，在院內要做到完全隔離、分流等幾乎是不可能的任務，一旦有人染疫，其實對整個院內都會是很大的衝擊。為此快篩需求大，但仍取得有限，不只是孩童，包括親近的生輔員、社工等只要是可能與孩子們近距離接觸的人員都需要使用快篩，而暑假也即將到來，屆時會更密集接觸在育幼院中，十分感謝全國青工總會主動捐贈快篩劑有基礎安全存量，以備不時之需，並肯定全國青工廖怡琇總會長支持在地青年回饋家鄉，得以給予這些孩子們安全的生活環境的善心。」