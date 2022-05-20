新竹餐飲業者「朵朵雪耳」 暖送白木耳飲挺醫護

五月台灣單日確診人數攀升至全球第一，醫療量能吃緊，前線醫護人員不分晝夜仍堅守岡位，守護台灣。為感謝前線醫護人員，新竹在地餐飲業者「朵朵雪耳—天然白木耳飲」不顧疫情衝擊，仍發起「520公益行動 挺醫護計畫」，號召在地企業挺醫護。於5月20日準備900瓶天然白木耳飲，分別親送至「新竹臺大分院、新北市亞東紀念醫院、新北市立土城醫院」，為前線醫護人員快速補充能量。

朵朵雪耳號召在地企業 以實際行動力挺醫護

朵朵雪耳創辦人張書瑋表示「這兩年疫情的確讓餐飲業受嚴重影響，但更累更辛苦的還是前線的醫護及藥師，不僅要照顧確診的人還有各式各樣的患者需要照護，發起這個挺醫護計畫，只是希望能提供小小的心意為他們致敬跟加油打氣。」目前已有7間企業共同響應，包含俠米郎香麻滷味、阡億開發股份有限公司、悠迴音樂有限公司、紘富建設有限公司、京瑛不動產股份有限公司、歐特力實業有限公司、勤耕工程有限公司，為前線醫護人員送暖。

朵朵雪耳創辦人張書瑋準備900瓶天然白木耳飲親送各醫療院所。

邀全民守護醫護 優惠再加碼

為感謝醫護的辛勞，朵朵雪耳不僅祭出「全台醫護專屬優惠」—出示醫護證件於官方LINE即贈免運券；更於粉專發文邀請民眾參與「守護醫護活動」，只要寫下感謝醫護的話並公開分享，一則分享價值100元，朵朵雪耳會將全民愛心再次化為實際行動，捐贈等值白木耳飲挺醫護，讓此次計畫成為全民行動，邀請市民為醫護應援。

朵朵全民守護醫護粉專活動：https://bit.ly/3a5KJeJ

朵朵官方Line帳號：@888dhwob