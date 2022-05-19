延續感動 中壽再推「陪伴，是最美好的承諾」影片

以「打勾勾」手勢傳遞「一輩子的承諾與陪伴」展現高齡金融友善精神

中國人壽繼去年底推出全新品牌影片「陪練人生」，闡述「陪練一輩子」的品牌承諾，獲得廣大迴響後，今年延續這份感動，再度拍攝「陪伴，是最美好的承諾」高齡金融友善形象影片，以常見易懂、平易近人的「打勾勾」手勢，將約定具象化，傳遞對高齡客戶的暖心承諾與陪伴。

台灣即將邁入超高齡社會，根據國發會預估，2025年每5人之中就會有一位超過65歲的長者。這支「陪伴，是最美好的承諾」影片，即是從一位高齡失智爺爺的視角出發，雖然已經無法記得與孫女間的約定，卻始終沒有忘記與孫女約定後一起「打勾勾」的手勢，演繹親人間的情感羈絆，以及彼此陪伴支持的重要性。中壽表示，保險業的本質，就是一個跨世代的承諾，而且承諾不僅只是說到，更重要的是還要做到，因此期許每一個員工以客戶為中心，將「公平同理、待客如己」的精神，融入企業文化中，提供客戶有溫度的陪伴，實踐高齡金融友善的服務理念。

長期以來，中壽秉持愛與關懷精神，對於高齡、弱勢、身障等弱勢客戶，提供多項領先業界的措施，包括特設免付費金融友善服務專線，透過系統立即辨識高齡長者身份，客戶無須輸入個人資料即可轉接專人服務，並特選特訓國台語客服人員使用客戶親近的語言及適切的溝通方式清楚說明，維護高齡長者保險權益。近年來中壽亦逐步強化高齡金融教育，舉辦偏鄉地區實體講座，線上則製作「智齡小學堂」網頁，以不受時間、空間的方式，透過白話、大字、圖像來進行溝通，透過社群傳遞與長者切身相關的基礎金融智識與保本防詐等重要概念，提升高齡者的金融知識與自我保護能力。

此外，中壽連續多年攜手台灣失智症協會倡議失智友善議題，成為首家「失智友善保險公司」，也與協會共同研發緊急連絡卡鑰匙圈，讓有需要的長者使用，協助建構防走失守護與互助網絡；亦與提供無障礙接送的「多扶事業」、專營無障礙旅遊的「多扶旅行社」異業合作，提供保戶附加價值服務、透過跨障別服務教育訓練增強服務人員專業性，並舉辦高齡保戶健身旅遊，喚起社會對於高齡長者和身心障礙者行的權益的重視。

中壽強調，「一輩子的承諾與陪伴」不是口號，在客戶人生中的每個階段，皆以實際行動實踐對保戶的「打勾勾」承諾，秉持陪伴客戶如同陪伴自己長輩一樣的精神，成為「高齡金融守護者」，發揮保險安定家庭與社會的力量。

「陪伴，是最美好的承諾」影片，觀賞請上Youtube：https://youtu.be/M7J0xVA0o1Y