永達保經莊聆瑄協理 疫情下持續關懷孩童教養

即便口袋只剩300元仍堅持捐出200元，善用公司平台，賺正財、做善事。

長期投入公益、對公益邀約完全沒有免疫力的永達保經莊聆瑄業務協理，由於熱心公益，這兩年擔心疫情導致公益善款銳減，即使個人收入也縮水，反而較往年挹注更多善款，她說：「我想大家因為疫情關係一定會少捐，如果我再不捐，怎麼辦？」言談間流露出的無私與善念令人動容，寫下疫情中最動人的公益篇章。

出生自沒落望族的莊聆瑄，小時候家道中落，從能夠請老師到家中免費吃住，到連公立高中的學費都繳不出來，經濟上的巨變，種下她「如果那時有人栽培…」的心錨，助人的願心由此萌芽。

為了改善家中困境，莊聆瑄一畢業就投入保險產業，也因為保險工作而接觸佛教團體，進而在他人邀約下，啟動她長達30多年的公益之旅，即便在初期收入不高的階段，仍堅持捐出每月收入的一、二成，甚至在口袋只剩300元的時候，因為承諾每月捐款給慈善基金會200元，仍然堅持掏出200元，她笑著說：「許下承諾就要做到，不然會有虧欠感，而且身上沒錢的時候，多200或者少200，真的也沒有多少差別！」直至收入漸豐的今日，她仍舊堅持每月捐出至少收入1至2成的善款，每當收入增加，還會提高捐款額度，對公益的堅持讓人揪甘心！

莊聆瑄業務協理（右3）認同永達吳文永董事長（右4）回饋社會的理念，開心參加永達紅包愛公益記者會。圖／永達保經提供

小時候繳不出學費的窘境，讓莊聆瑄對小孩子的教育特別重視，每當看到陷入困境的孩子，總感覺無比痛心疼惜，多年來持續贊助國小、國中弱勢孩童學費，更與家扶中心配合認養小孩，她說：「小孩子無法選擇父母，如果因此而誤入歧途，未來也會成為社會的負擔。」這樣的心念促使她從921開始，啟動長達20多年的認養行動，從10個小孩開始，當小孩學成獨立之後，再持續遞補認養新的小孩。

有一次，莊聆瑄參加堂哥喜宴，由於喜宴地點就在她認養的小孩住家附近，想到孩子家中貧困，從無吃大餐的機會，她就與家扶中心商量，帶小孩一同參加堂哥的喜宴，前三道菜色，孩子吃得非常開心，但之後卻偷偷對她說：「我吃飽了！接下來的菜，可不可以把我的分量包回去給媽媽、阿嬤、妹妹吃？」，孩子的懂事體貼讓她鼻酸，當下讓孩子放心吃，告知她會再另外打包讓她帶回去給家人享用。

逢年過節，莊聆瑄總會收到認養的孩子們寫給她的卡片，每當看到孩子們的祝福，甚至回饋未來也要像她一樣行善，她就覺得自己的付出「值得了！」，也有了打拼的動力。

愛，是有傳染力的，從小耳濡目染，莊聆瑄的女兒如今也跟媽媽一樣熱心公益，她在欣慰歡喜之餘，也分享：「一路走來，我始終覺得自己非常幸運，幸運地在保險路上如魚得水，幸運地總在各種活動中贏得獎勵，我常認為自己『何德何能』，能得到這麼多的福報，人生下半場順遂圓滿。」

社會上需要幫助的人很多，一個人的力量畢竟有限，而保險這一行是助人的行業，有助於形成一個善的循環。她許諾：「未來，希望能跟著永達腳步，善用公司平台，邁向組織發展，培養更多與我頻率相近的夥伴，一起打拼保險事業，賺正財、做善事，幫助更多弱勢朋友找到人生光明。」