新創總會喜迎創會50週年 建構社團ESG發展藍圖 提升會務永續韌性

社團法人中華民國創新創業總會(新創總會)5月17日下午在圓山大飯店盛大舉行50週年慶璀璨之夜晚會，蔡英文總統蒞臨致詞嘉勉，並與僑委會副委員長徐佳青、中企處處長何晉滄、工業局局長呂正華等人共同見證新創會的傳承與創新。

蔡總統致詞感謝新創總會半世紀以來為臺灣培育數以萬計的創業人才，並提供政府許多寶貴的實質建言與協助，對於國家產業升級與促進就業帶來重要貢獻。新創會不僅深具活力，更關注企業的社會責任，臺灣需要更多無私無我的民間社團與政府攜手合作，才能持續締造在國際間發光發熱的輝煌經濟成果。

新創總會總會長陳清港表示，新創會是一個凝聚各行各業優秀人才，共同貢獻智慧與力量的平台，多年來透過健全的傳承一棒接一棒進化為現在的規模，這是眾人共同的成就，相信參與的每一位都感到榮耀。

新創總會自1972年創立以來，與時俱進深耕創新與創業輔導工作、協助政府推動各項創業政策。從創業家角度出發，鏈結海內外創業資源與輔導網絡，透過策略投資及數位轉型輔導方法，成功帶動企業合作加倍創新能量。

第25屆總會長陳清港上任後，將ESG的利他思維定為會務發展主軸，並以「共好、共創、共榮」核心精神規劃50週年慶系列活動，號召全國24個新創分會及海內外686位創業楷模接續完成多項公益活動，其中包括:「給孩子一個大未來」公益捐書案，讓12萬名偏鄉孩童有更好的學習資源；「臺灣好空氣.育福田」贊助花蓮、彰化4,100公頃農田使用分解菌分解稻稈，減少空汙及碳排36,900公噸；串聯全國各分會在同一日共同執行環保、關懷弱勢、社區服務等「一日志工」活動，為社會創造善循環，以多元且深具社會影響力的行動方案，作為下一個黃金50年的起點。