愛心集結！手手公益助身障機構募款千萬

在桃園八德工業區的巷弄內，隱藏著一間不起眼的老舊平房，看似不盡理想的生活環境，卻是許多憨兒的棲身之所。那是祥育啟智教養院，許多中老齡身心障礙者的一輩子。

「建物主體老化造成許多問題、無障礙設施的不足，對他們來講其實都很危險，但我們也愛莫能助，只能時刻繃緊神經。」遲暮之齡的老身體、許多早已隨著年紀漸長退化的身體機能，與稚氣的心理年齡形成強烈對比，不協調的讓人印象深刻，這是外人難以想像的世界，卻是祥育院生們的日常寫照，他們沒有做錯任何事，甚至天真善良的可愛，卻活得比一般人更辛苦，也更脆弱。

「離開是一個很辛苦的決定，但他們需要一個更好的家。」祥育院長感慨的說到。然而，要蓋一個新的機構住所談何容易，動輒千萬的支出馬上就壓得他們喘不過氣。

所幸，許多地方中小企業在知道這個消息以後紛紛伸出橄欖枝，除了義氣相挺的捐款，在知名公益平台-手手公益的統籌企劃之下，更是有五星級飯店的餐具進口商、台北知名的登義蔘藥行等提供自家商品協助義賣，並且得到了社會大眾的廣大迴響，其中由於義賣餐具實在太過精美，更是引發民眾搶購！短短不到兩個月的時間，便吸引了近5000人共襄盛舉，募得了超過千萬元的款項。也為這些身心障礙者希望能夠安穩生活的夢想，帶來了一絲曙光。