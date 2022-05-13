双營涼麵、冠協國際與手手公益 幫助身心障礙孩童

在新冠疫情的影響下，不僅百業蕭條，公益團體更是最慘烈的犧牲品！位於桃園寶貝潛能發展中心，這次疫情中也是影響甚巨，因此與手手公益聯合發起募款活動「攜手相助，讓礙無阻」募款計畫。成效卓越，專案期間募款突破1100萬元。

位於桃園的財團法人寶貝潛能發展中心，服務過上萬人次身障兒童，讓孩子們透過早期訓練，加強各種認知及生活自理生活自理能力，減輕了許多家庭的負擔、為許多孩子的生命帶來更多的可能性。本次募款活動吸引超過7500人響應，也有許多企業伸出援手，一起幫助身心障礙兒童！

其中桃園中壢知名的銅板美食──双營涼麵，更是做愛心不落人後，捐贈十萬善款幫助團體。這個中壢人心中熟悉的老味道，在這個物價不斷上漲的年代，以最平實的價格餵飽每一個認真打拼的靈魂，每一口都是用心扎實的好味道。

冠協國際事業秉持著「冠蓋雲集，協力同心」的理念，特別捐贈新台幣十萬元，希望能讓身心障礙的孩子能夠有更多資源好好成長！深耕二十多個年頭，透過最傳統的口碑式介紹將優質的產品、良好的服務口耳相傳的推廣給大家，讓好的膠原蛋白也能夠走入鄰里之中、穿越大街小巷，造福人群。

寶貝潛能發展中心陳美谷主任表示，在公益這條路上，雖然需要面對許多不容易，但還好台灣人的溫暖愛心、熱心企業的攜手相助，讓疫情寒冬不冷，卻更顯溫暖，謝謝大家看見孩子們的需要，幫助機構完成這個築家的夢想，未來將因此可以照顧更多需要的孩子，種下更多的希望，幫助他們，活出人生中的美好樣貌，也讓愛，繼續傳承下去。