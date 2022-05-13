勞動節 樂林食物銀行分享日 志工溫馨傳情

樂林食物銀行除了每個月固定分享物資，援助弱勢家庭短期日常生活所需，也會結合在地單位，針對節日安排多元主題活動。就在今天的勞動節，彰化縣樂林食物銀行五月ㄧ日配合原有的每月物資分享日，舉辦「溫馨傳情」活動，邀請受助戶和社區志工一同參加。今天大家愛心滿滿，來了50位志工好朋友，其中十方學舍贊助素粽100粒給志工，公益店家炸雞大師、林慧珠賢伉儷平時熱心公益照顧弱勢，也長期捐贈白米給弱勢家庭。今天也特別慰勞參與活動志工們，送給大家超好吃便當特餐之外，吳淑娟議員贊助1萬元現金，送給志工們做為母親節禮物，以犒賞志工們的辛苦付出。慈濟師姐亦贊助康乃馨給志工與惜福戶，傳遞滿滿溫馨氣息！

彰化縣議員吳淑娟表示，二林樂林食物銀行的概念就是「愛分享、分享愛，食物不浪費。」希望可以將多餘的食物普遍配送到需要的人手上。二林是一個很可愛的地方，志工不僅熱心、能力也非常強，一起將食物銀行擴散分配至芳苑、大城、竹塘等鄉鎮。彰化縣是一個很溫暖的城市，希望大家能在食物銀行的理念上做一個善的循環，一起推動。二林鎮長蔡詩傑表示其就任後，立即號召有志人士成立食物銀行。經過半年籌備，結合台灣食物銀行聯合會、彰化縣中醫師公會及無數二林鎮民的愛心，終於順利成立。其中也非常感謝彰化縣議員吳淑娟、康博集團董事長吳俊毅支持樂林食物銀行大城站，未來希望將平台做得更大更好，讓二林周邊鄉鎮的邊緣戶，也能分享到食物資源。

今日活動也邀請長期協助物資發放的二林鎮長蔡詩傑、彰化縣中醫師公會理事長彭德桂、二林傑友會會長張清涼、彰化縣議員吳淑娟、鄉民代表林明宗、樂林食物銀行執行長洪毓雯及金瑤城聖母會 、楊佩欣、楊仙蘭、楊海西、洪月霞、洪慧雯、洪萁璘、蔡政翰、蔡金鳳、蔡雅玲、林臻菊、林素真、林大君、林志忠、陳志園、陳妤蓁、陳寶春、陳玉琴、黃振維、黃歆惠、黃素麗、許文松、許惠如、盧麗秋、胡湘媞、謝清美、謝國輝 等50多位志工協助發放，洪執行長也感謝各單位及個人熱心投入，吳淑娟議員也感恩所有善士在疫情嚴峻此刻用愛來填補人們的不安！