文大資傳畢業成果展：紙傳造夢、踏實向前

「造夢者！在築夢的道路上，踏實地往前！」中國文化大學資訊傳播學系2022年畢業成果展《紙船造夢》於5月13日至5月15日在松山文創園區3號倉庫熱鬧展開。

《紙船造夢》以「造夢者」為發想。「紙」象徵資訊傳播學系的前身印刷的傳統，「紙傳」取自資傳的諧音。期許四年級同學融合傳統與創新，結合設計與科技，以四年所學展現出年輕世代擁有無限創意、更能勇於實踐的無限可能。

本次展場設計透過太空元素，呈現出造夢者勇敢面對未知、探索世界的衝勁。特別設置互動體驗空間，運用留言系統功能，把想說的話、想實踐的夢想，透過投影，讓參與者更能融入展區、沉浸體驗。

參展作品可區分為「創意多媒體設計」、「虛擬實境與互動遊戲」、「資訊應用程式開發」與「整合行銷傳播」四大類，共計24組。其中特別推薦學生透過觀察生活，由日常的不便或需求，發想出具有實用性與趣味性的生活APP。

「KILO GO」是一款飲食紀錄與健身遊戲的APP。透過每日的熱量紀錄與進行AR互動遊戲任務，控制並降低熱量。遊戲角色養則採計熱量消耗的速度來提升等級，以趣味性增加健身的意願，進而提升APP的黏著度。

「MR. BRAIN」是一款時間管理的APP。啟用APP時會中斷社群軟體的推播功能，並在結束單元學習前鎖定在系統畫面，打造一個容易沉浸的學習環境。更設有社群陪讀功能，透過好友陪讀與點數競爭，有效提升讀書效率、獲取高分。

「Riso in」運用孔版印刷不確定的特性，讓插畫、手寫創作呈現獨特的復古風格。展場透過mr混合實境技術進行絹印教學，並進行絹印體驗，讓更多人認識印刷技術並推廣於生活。

「旅行憩」APP結合旅遊和交友，透過興趣關聯，讓你和相同興趣的新朋友一起快樂出遊，景點推薦、打卡等功能連動社交群組，豐富你的旅行經驗。

展覽現場更設有影音串流短片、RWD網頁、形象設計與文創商品設計等多樣精彩作品。歡迎大家來到松山文創園區，讓我們與您一同體驗資訊傳播科技在數位時代的多元新風貌。