梅雨鋒面接近 第六河川局加強防汛整備

今日台南高雄地區受西南風影響水氣偏多，於高雄市區、北台南地區都有發生強降雨，水利署第六河川局隨即開設緊急應變小組，並應用智慧河川平台及緊急應變系統，監控轄區水情以及積淹水概況。而本年度第一道梅雨鋒面已逐漸接近台灣，將容易有瞬間強降雨之情況發生，預計於周末起影響轄區，影響時間將到下週一(16日)左右，請民眾多加注意。因應梅雨鋒面變化，河川局已完成防汛整備，將在梅雨期間加強應變。

六河局已於汛期前完成防汛整備盤點、防災資通訊設備及系統檢查，確認防汛備料充足且防災軟硬體皆無異常。並於今年4月21日與南市府、高市府共同盤點完成轄區防汛整備情況。目前臺南市已預佈完成418台大型移動式抽水機，43台機動待命，並備有砂包約22萬個、防水擋板2,003公尺可供應用。而高雄市也將視降雨情勢預佈123台大型移動式抽水機，11台機動待命，並備有砂包約3萬個、防水擋板850公尺可供應用。六河局則有15部大型移動式抽水機，可機動調配支援地方政府。

陳建成局長表示，因應本次西南氣流影響，六河局已於即(11)日起加強水情守視，持續監控轄區水情，並視實際情況開設緊急應變小組成員，以掌握轄區淹水熱點概況。六河局轄區內之防汛志工及在建工程廠商人員，也會一併加強巡查以及淹水災情調查工作，以掌握災情及後續應變處置，期能在發生強降雨情況下，有效降低周邊區域積淹水情形及災害損失。