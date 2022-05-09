指甲彩繪美容職業工會聯合會認證考試嚴謹防疫登場

中華民國指甲彩繪美容職業工會聯合會為美甲業唯一通過勞動部國家認證的單位，此國家證照認證，每年分四梯次，目前正逢今年度的第二次認證考試報名，報名期間為4月26日至5月12日止，6月11日至26日開始考試，分北、中、南考場，因報名人數較多，因此考試期間也較長，目前疫情嚴峻，協會為因應認證考試，已做好防疫措施，讓參加認證學員們免擔心疫情放心應考。

中華民國指甲彩繪美容職業工會聯合會(簡稱TNA)在創會理事長紀皖珍10多年的努力下，在去年通過勞動部「指甲彩繪」初級技能職類測驗能力認證單位，目前是美甲業唯一通過國家認證的單位，為不影響從業人員認證考試的權利，今年度的第二次認證考試仍將照常舉行，但顧及國內疫情嚴峻，TNA仍是防疫不落人後，除了落實規定的每項防疫措施之外，亦將嚴格做好考場防疫應試準備。

理事長紀皖珍表示，為確保每位認證考生及評審的健康安全考量，聯合會自我規範所有與會評審皆須打滿3劑新冠疫苗，並且須出示注射完成證明，而且每個考場都加強消毒、量測體溫，落實基本防疫措施，TNA希望能提供每位報名認證考試的考生及工作人員有一個安全、安心的考試場所。

國內正處在疫情高漲的情況下，TNA更是期盼國人能夠挺過這艱辛的關卡，也希望國人能夠及早恢復正常運作模式，讓每個人能夠盡速回歸正軌。