遠雄人壽微型保險關懷對象遍佈全台

新冠疫情延燒2年多，喚醒民眾對保險的重視，但對於弱勢族群而言，即使了解保險的重要，卻往往心有餘而力不足，為守護弱勢民眾，減緩意外帶來的經濟風險，遠雄人壽秉持普惠金融精神及公平待客原則，積極推廣微型保險公益捐助，多年來重點關注並協助身心障礙者，同時為罕病病友、癌友、犯罪被害者、受暴婦女、經濟弱勢、特殊境遇家庭成員、家庭照顧者及高齡長者等築起基本保障防護網，關懷對象遍佈全台。

保險的核心價值在於透過多元商品協助國人做好風險保障，迄今7年不間斷以捐贈微型保險費方式，守護弱勢民眾，為讓關懷遍及台灣各個角落，遠雄人壽偏重非都會區及社會扶助資源相對欠缺之中小型社福機構，由專人逐一電話聯繫，向社工人員仔細說明保障內容，並致力簡化投保流程，期待能將資源帶真正需要幫助的人，遠雄人壽特別關心弱中之弱的身心障礙族群，投注心力向各地小型身心障礙機構推廣，希望給予他們承受風險的基本能力。

微型保險的精神，就是在突發狀況來臨時，發揮「救急」、「救助」的功能。曾有一名經濟弱勢保戶，一家五口全靠先生一人工作的微薄收入，原本經濟已經很拮据，不幸的是這位保戶遭逢意外身故，留下太太與三位幼子頓時無所依靠，生活面臨莫大困境，所幸保戶擁有遠雄人壽捐助的微型保險，遠雄人壽第一時間啟動快速理賠作業，這筆保險金如同及時雨，幫助家屬緊急度過難關。

遠雄人壽微型保險累計已為上萬個家庭撐起保障防護傘，推動成果連續三年獲金管會頒發「微型保險業務績優獎」、「微型保險身心關懷績優獎」，未來將持續深耕「待客如親 同理用心」企業文化，致力成為「最懂你的人生財務長」，以專業、用心、親切的服務，預先設想、完善規劃，化作每個家庭最穩健而堅實的後盾，並持續擴大弱勢族群扶助範圍，落實企業永續承諾。