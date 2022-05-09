建國科大美術館蔡俊章、林家同、王迎春聯展

建國科技大學美術館邀請藝術家蔡俊章、林家同、王迎春聯合展出「章•同•迎三藝」畫展，展期即日起到9月30日止，日前並舉辦展覽開幕式，希望藉由豐富的藝術饗宴，奠定全校師生的美學涵養，使校園洋溢著藝術氛圍，成為特殊的優質科技大學。

建國科技大學美術館館長許文融表示，本次很榮幸邀請藝術家蔡俊章、林家同、王迎春聯合展出「章•同•迎三藝」畫展，透過不同的畫作呈現共同引領觀者一窺中西藝術家是如何透過線條的漫步與停頓、色彩的濃淡與塗抹以及光暈的變化與遊戲，傳達對美的創作理念與生命思想，三人的相遇、相知，進以「章•同•迎三藝」在藝術界喻為美談！

素有「警界儒將」美譽的水墨藝術家蔡俊章博士，自2015年卸下43年的警務工作後，潛心創作，寄情水墨畫多年不輟，畫藝觸及山水花鳥走獸，豐富多彩，生命更臻豐盈外，更自然流露其七十人生｢隨心所欲｣、｢悠遊自在｣的藝術創作旅程，多次獲邀至海內外展出，亦曾二度北韓藝術交流，並獲頒韓國ICA水墨畫大獎等多項國際獎項的肯定。

蔡俊章表示，這次一共展出47幅畫作，創作題材多元，因為今年是虎年，並且居住在雲林虎尾，而孫子也叫阿虎，因此對於老虎特別感興趣，因此著手開始畫老虎，也參考一些前輩畫風，而這次畫作下山虎「雙雄」（雙虎），除了展出，也贈與校方典藏。此外，本次亦展出近年的代表作、長達7米的作品「寶島長青圖」，令人嘆為觀止。

｢章•同•迎三藝──蔡俊章、林家同、王迎春聯展｣開幕式圓滿成功。圖／建國科技大學提供

水墨藝術家林家同博士，畫作擅以大寫意創作為其特色，在具象與抽象之間有著似與不似的藝術展現。林家同近年來的創作屢獲國際大獎肯定，2021年於韓國第55回亞細亞國際大賽展以「心致青雲」創作獲得水墨國畫類組金獎殊榮；2019年更於日本東京都美術館展覽時獲得國際銀質獎。林家同水墨及書法師承葛憲能及周良敦兩位名師，盡得其筆墨之趣。畫作常輔之以詩詞以顯其畫作之意境，獨特畫風備受矚目。

藝術家王迎春創作宛如莎士比亞名句「眼睛是您的靈魂之窗」，擅長敏銳觀察光與影同時並存、相生相息變化，創新萬千色彩，也由生活體悟轉化內在感受到瞬間的永恆，藝術如生命延綿不斷的追求靈性的世界！

蔡俊章博士（左）親贈畫作下山虎「雙雄」給江金山校長，惠予校方典藏。圖／建國科技大學提供

王迎春畫作引領觀者從中聯想與體悟人生哲理，時而明亮活潑，賦予生命的燦爛活力；時而幽微閑靜，彰顯生活的舒適內斂。其畫作在海內外參展獲獎無數，是現代的藝術才女。其一系列紫色系列意境的油畫作品，更是令人驚豔。

王迎春表示，在疫情下，我覺得藝術家能夠為這個世代做些什麼？這次展出「紫色療癒系列」作品，看到遍滿的紫藤及薰衣草，給我們就是一種安定的感覺，療癒大家的心。也期盼「章•同•迎三藝」展覽能提供一場優質的美學饗宴，更能進一步沉澱身心，舒解因嚴峻疫情帶來心靈的浮動與不安。

蔡俊章博士（左六）的恩師李轂摩大師（右五）伉儷特別前來參觀畫展。圖／建國科技大學提供

【章•同•迎三藝──蔡俊章、林家同、王迎春聯展】

․展覽日期：2022/5/3（二）～9/30（五）

․展覽地點：建國科技大學美術館（彰化縣彰化市介壽北路1號）