楊文科上直播 主持人黃暐瀚大讚：數字控

新竹縣長楊文科接受直播節目主持人黃暐瀚連線專訪，分享親身經歷3+4居隔的感想與防疫政策部署，並且接受網友線上提問，有問必答立即提出交通解方、國高中增班興學等多項規劃，對於各項縣政數據瞭若指掌，讓黃暐瀚大讚根本是「數字控」！

四月底楊文科親身經歷了3+4的隔離政策，節目一開始他便分享自己在家的飲食，除了偶爾叫外送，大部分靠太太的好手藝料理三餐。但有鑑於一般民眾可能不方便煮食，縣府貼心準備關懷包。而且縣府超前部署自行購買4萬劑以備不時之需，縣內3家醫院也提供免費PCR篩檢服務，隨時做好醫療量能的應變。

楊文科表示，在四月疫情爆發時，縣府就立刻召集相關醫療單位進行討論，如何把輕重症分流，規劃責任區醫院以及篩檢程序，並成立緊急應變中心，動員了衛生局124位同仁，天天都在加班，縣府也派13位同仁支援，新竹縣民打電話都有人接，有條不紊地應對讓鄉親備感安心。

新竹縣長楊文科上直播節目有問必答，主持人黃暐瀚大讚：數字控。（圖片提供／政看17Live）

面對各項市政數字，楊文科回覆十分精準，包括就任3年減債金額為117.23億，他透露自己一上任即訂定「十年財務計畫」，推動政策會考慮經濟效益，像是百貨公司的租金、權利金，即將啟用的龍享廣場採BOT模式，或是AI智慧園區地上權，還有結算過去土地等收益，將支出剩餘的款項拿來還債，至今新竹縣僅剩下約80億元左右的負債，不僅讓原本的建設不受影響，還債同時還能增加敬老津貼、小學營養午餐免費、生育獎勵等社會福利金！

除了地方建設外，新竹縣也積極發展運動事業，喜歡籃球的楊文科，也總是用行動力挺「攻城獅」，經常去看比賽，化身新竹「安西教練」，替球員們加油打氣，縣長夫人還親自下廚，邀請球員到家中吃年夜飯，各種支持就是因為楊文科認為，一個偉大的城市，必須要有一個厲害的球隊，有「攻城獅」就充滿幹勁，讓新竹縣變成年輕有朝氣的城市。

面對網友們踴躍留言提問，主持人黃暐瀚直接在線上請楊文科解答，包括竹北難停車的問題，他也帶來好消息，除了路邊與路外約2萬2千個停車位，最近遠東百貨竹北店又增加了1485個車位，加上10月即將開幕的影城設置607個，加上其他停車場總共會增加2677個停車位。

楊文科續指，鼓勵使用大眾運輸工具，6月份會有100站750輛YouBike 2.0，並規劃與工研院合作推動「無人駕駛電動巴士」，已經有幾條路線在測試運轉中。針對新竹客運5年合約將到期，楊文科爭取增加預算積極協調，希望不要停駛，而新竹縣也開闢兩條路線，要招商經營快捷巴士，偏遠鄉區則是利用幸福巴士，也就是計程車提供長者搭乘。

另對於高速公路在新竹地區的塞車路段，楊文科指出，目前有疏解新竹縣、市交通的台1線替代道路新闢工程，縣市間的聯絡橋經國橋道路改善計畫、台61線與台15線連結道路拓寬工程、內灣地區連外道路新闢工程及五峰鄉縣道122線改善工程，都在發包進行中。新竹縣政府也正在參與五楊高架橋延伸計畫，南下路段預計2027年施作完成、北下預計於2030年完成。這幾條建設完成後，新竹縣南來北往的交通可以大獲紓解。

教育方面，楊文科也解答家長對未來的憂慮，不只是現階段就增加小學，更顧慮10年、20年後，孩子們就讀國高中的問題，包括高中遷校興建新校區，擴大規模增加班數，還有校地擴大等，就是要讓家長安心。