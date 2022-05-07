總獎金 240萬!「第六屆麗寶國際雕塑雙年獎｣全球徵件開跑

「第六屆麗寶國際雕塑雙年獎｣即日起至12月30日止 開始徵件 ，麗寶國際雕塑雙年獎至今已邁入第11年，麗寶文化藝術基金會以「深耕台灣，接軌國際，十年有成」回饋社會的使命感，積極培育台灣新銳藝術家，期許用雕塑接軌世界，讓世界看見台灣。

麗寶國際雕塑雙年獎目前已累計58個國家、1000多位藝術家共同參與，並成為享譽國際的世界級雕塑殿堂，期望匯聚全球菁英，拔擢藝壇新秀。為了再次打破藝術邊界，本屆徵件取消50歲年齡條件限制，只要年滿18歲以上，作品以適合長久陳列的創作材質為主，各界雕塑好手皆可共襄盛舉，獎項將在2023年3月公布初審入圍作品，預計於2023年10月舉行頒獎典禮公布得獎名單。

第六屆麗寶國際雕塑雙年獎特別邀請文化部擔任指導單位，並與法國在台協會共同合辦，一起凝聚藝術的能量，傳遞新世紀藝術的火炬。透過產官學的合作，與國立台灣藝術大學雕塑學系、國立台北藝術大學美術學院、以及日本沖繩縣立藝術大學共同協辦。期望串連各界並融入多元觀點，讓徵件訊息能精確的散播於國際間，吸引全球藝術家共同參與，提昇臺灣在國際間的高度與視野。法國在台協會公孫孟主任在徵件記者會上表示：「特別要向麗寶集團董事長吳寶田董事長致意，他為藝術文化的奉獻很令人敬佩；也因為法國在台協會與麗寶集團對公眾藝術的共同理念，所以才能夠成就了此次的合作機會。這個獎項也提供給年輕人一個很好的藝術舞台，我也很榮幸能夠邀請法國的藝術家一起加入，也能夠因此讓他們在台灣增加了很高的能見度，讓他們的作品可以讓大家欣賞。在此也邀請所有國家的藝術家都能參加麗寶國際雕塑雙年獎的比賽徵件。」

本屆麗寶國際雕塑雙年獎以「Rinascimento ｣為主題，以十四世紀的文藝復興一詞，源自於義大利，文意為「重生」。古典藝術經歷中世紀漫長的黑夜璀璨復甦，在二十一世紀疫情動盪的時代，全球處於動盪不安的氛圍之中，期許本屆雕塑雙年獎為這個世界帶來更多美好的改變，讓藝術跨越東西方的藩籬，穿越國家與族群的界線，以重生的破繭之姿，讓雕塑的語彙在藝術洪流中馳騁，為心靈定錨，讓世界重生，再創經典與生命的永恆。

麗寶文化藝術基金會特別邀請到法國、英國、日本及台灣知名的雕塑家、藝術家等擔任評審團，其中包括法國知名國際石雕藝術家尼古拉·貝杜(Nicolas Bertoux)、英國當代知名雕塑家傑森泰勒(Jason deCaires Taylor)、日本雕塑權威波多野泉(Izumi Hatano)、以及台灣雕塑大師黎志文、韓旭東，值得一提的是，本屆評審傑森泰勒(Jason deCaires Taylor)，也是第三屆的得獎人，他打造了世界上第一個水下雕塑公園，目前更是國際知名的當代雕塑家，這些來自國際的評審團陣容，共同為第六屆麗寶國際雕塑雙年獎奠定評選作品的專業與質量。台北藝術大學陳愷璜校長也表示：「這十一年來，麗寶文化藝術基金會不只培育了年輕的台灣雕塑藝術家，最重要的是，打開了與國際藝術接軌的路。」

第六屆麗寶國際雕塑雙年獎在疫情之下如期舉行，期望展現出藝術的普世價值與堅強韌性，也用雕塑搭建台灣與世界之間的文化橋樑，為全球新銳藝術家提供一個國際交流的平台，讓藝術透過創作可以承載無限希望，並以豐富的雕塑語言，共同編織更好的未來。