2022國際蔬食文化節 花蓮縣政府展現生活DNA

2022國際蔬食文化節5/6-5/9於世貿一館熱鬧開展，本府設立 「花蓮蔬食在-花蓮主題館」，攜手14家在地農特產、4家綠色餐廳特色餐點，大力推廣、陳列與販售來自東台灣的蔬食好物。

花蓮縣政府農業處處長陳淑雯表示，花蓮有著乾淨的自然生態環境，永續是花蓮政策發展的核心，有機則是對環境友善的具體落實，我們在各項推動的工作中都應融入聯合國永續發展的17項指標，打造一個綠能、永續發展的花蓮縣，因此，特別邀請花蓮在地小農、農場及生態酒店、餐廳共同參加，希望讓世界看到花蓮對綠能環保愛地球的理念，一同為永續花蓮盡一份心力。”

「洄瀾無毒」有機商店結合花蓮在地無毒優良的產品提供便利，快速及健康的零售共同平台。圖/花蓮縣政府提供

開幕當天除有活力四射的花蓮吉祥物紅面鴨舞蹈表演外，現場也邀請網紅名廚廣宏一 ，以花蓮在地當季食材：百合、山苦瓜、山蘇，現場示範製作特色料理。

活動期間除展售花蓮縣在地農特產品外，每日定時均安排精采活動，有花蓮吉祥物紅面鴨每日舞台活動、東華大學原民院學生會Ptasan不打散表演外、還有花蓮在地物產知識的有獎問答， 「綠色廚房限定料理產地餐桌」教你輕鬆在家也能做的料理示範，超值超優惠的限量「神秘驚喜價起標拍賣競標會」，還有凡活動期間於花蓮館消費滿500元即贈送滿額禮等，好康又好玩。

陳淑雯指出，花蓮蔬食物產的原點，是來自是花蓮獨特，自然美麗天賦的山與海，此次展覽希望透過在地蔬食、減碳零加工的農產品，體驗永續花蓮、有機花蓮、智慧花蓮的城市魅力。

由農業處推薦的温伯力生物科技利用台灣原生土肉桂研發出系列產品。圖/花蓮縣政府提供

疫情嚴峻更要體會身體健康的重要性，此次展場呈現花蓮特有純淨的自然山海意象，將產地到餐桌，美食物產從花蓮在地出產，每日邀請不同花蓮在地品牌：公主咖啡、秧悅美地度假酒店、富興社區發展協會及禾亮家香草限定料理分享，希望加深強調低碳飲食「吃在地、食當地」的永續養生概念，透過花蓮縣精選的合作攤商讓大家吃得安心，品味花蓮純淨無汙染的自然。

陳淑雯處長期望大家除了在蔬食展的花蓮主題館上，購買本次所推出的優惠商品外，也可以透過線上展館連結，認識參展商家及網路訂購，趁這一波優惠通通寄到家，防疫之餘也可以好好慰勞自己，好好享受花蓮自然的特色產品。