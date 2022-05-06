2022國際蔬食文化節 花蓮縣政府展現生活DNA
2022國際蔬食文化節5/6-5/9於世貿一館熱鬧開展，本府設立 「花蓮蔬食在-花蓮主題館」，攜手14家在地農特產、4家綠色餐廳特色餐點，大力推廣、陳列與販售來自東台灣的蔬食好物。
花蓮縣政府農業處處長陳淑雯表示，花蓮有著乾淨的自然生態環境，永續是花蓮政策發展的核心，有機則是對環境友善的具體落實，我們在各項推動的工作中都應融入聯合國永續發展的17項指標，打造一個綠能、永續發展的花蓮縣，因此，特別邀請花蓮在地小農、農場及生態酒店、餐廳共同參加，希望讓世界看到花蓮對綠能環保愛地球的理念，一同為永續花蓮盡一份心力。”
開幕當天除有活力四射的花蓮吉祥物紅面鴨舞蹈表演外，現場也邀請網紅名廚廣宏一 ，以花蓮在地當季食材：百合、山苦瓜、山蘇，現場示範製作特色料理。
活動期間除展售花蓮縣在地農特產品外，每日定時均安排精采活動，有花蓮吉祥物紅面鴨每日舞台活動、東華大學原民院學生會Ptasan不打散表演外、還有花蓮在地物產知識的有獎問答， 「綠色廚房限定料理產地餐桌」教你輕鬆在家也能做的料理示範，超值超優惠的限量「神秘驚喜價起標拍賣競標會」，還有凡活動期間於花蓮館消費滿500元即贈送滿額禮等，好康又好玩。
陳淑雯指出，花蓮蔬食物產的原點，是來自是花蓮獨特，自然美麗天賦的山與海，此次展覽希望透過在地蔬食、減碳零加工的農產品，體驗永續花蓮、有機花蓮、智慧花蓮的城市魅力。
疫情嚴峻更要體會身體健康的重要性，此次展場呈現花蓮特有純淨的自然山海意象，將產地到餐桌，美食物產從花蓮在地出產，每日邀請不同花蓮在地品牌：公主咖啡、秧悅美地度假酒店、富興社區發展協會及禾亮家香草限定料理分享，希望加深強調低碳飲食「吃在地、食當地」的永續養生概念，透過花蓮縣精選的合作攤商讓大家吃得安心，品味花蓮純淨無汙染的自然。
陳淑雯處長期望大家除了在蔬食展的花蓮主題館上，購買本次所推出的優惠商品外，也可以透過線上展館連結，認識參展商家及網路訂購，趁這一波優惠通通寄到家，防疫之餘也可以好好慰勞自己，好好享受花蓮自然的特色產品。