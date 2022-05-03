工研院攜手慈濟共同開發公益科技

工研院4/26與慈濟基金會進行「公益科技智慧服務平台」合作備忘錄簽署儀式，將在偏鄉科技、急難救助、循環再生、綠能科技、淨零碳排、智慧照護與智慧機械等各方向，共同進行場域驗證、協助商品開發等科技合作，期藉工研院的研發技術能量，結合慈濟基金會志工的實戰經驗，共同開發公益科技提升救災效率。

工研院社會公益委員會主委劉佳明表示，工研院運用科技研發成果投入於社會公益，過去已與慈濟在淨水、環保、綠能等方面合作不少成果，如與水利署合作開發的「Qwater淨水系統」，曾在2013年跟著慈濟救災團隊一同挺進被強颱海燕重創的菲律賓災區，工研院同仁一天之內就架設好三台淨水設備，在物資匱乏災區建立安全衛生的環境，提供即時、足夠與符合衛生及水質標準之飲用水，除此也曾在2015年蘇迪勒颱風過境造成新北市烏來災區一度缺水斷電時，與慈濟基金會合作進駐新店龜山國小設置淨水站，每天提供15噸乾淨飲用水供當地民眾取用，7天共提供至少1,000桶10公升裝之乾淨飲用水(相當於約2萬個寶特瓶用量)，不僅解決災民用水問題也減少寶特瓶垃圾。

劉佳明表示，近期工研院針對一般救災機具無法進入民宅，須仰賴人力清運土石的情況與慈濟合作，先透過工研院「人體姿態偵測技術」，逐格分析鏟土動作，了解第一線的需求，進一步設計出「穿戴式鏟土省力裝置」，不需燃油或電力，就能達到省力效果，減輕救災人員三成的腰背負擔，未來也期待雙方能開發出更多運用在社會公益之科技，以科技解決急難救助等問題。

慈濟基金會執行長顏博文表示，每當發生土石流災情，慈濟志工常深入災區清運廢泥造成身體很大負擔，工研院研發「螺桿式泥沙清除機」取代圓鍬功能，體積小、輕量化、按鍵極簡化可一人獨力操作，在大機具難以進入的民宅內也能使用能加速災區重建，讓災民早日恢復正常生活。