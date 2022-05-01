搶進金融業 這張證照最受青睞

日前有網友在社群論壇發問金融業的含金量引發網友熱烈討論，對於想要搶捧金飯碗的求職者應該如何著手準備？1111挖趨勢日前整理2021年度金融業廠商54萬筆的面試通知發現，徵才條件竟然是「TOEIC多益550以上」42.6%高居第一，打破金融業證照掛帥的傳統印象，其次則有人身保險業務員證照38.4%、金融市場常識與職業道德證照36.9%、信託業業務人員證照31.7%及銀行內部控制與內部稽核證照30.5%。顯見具備外語優勢的求職者，較容易受到資方青睞。

1111人力銀行公關總監陳尹柔表示，金控集團的薪資待遇與行員福利，一向吸引年輕族群搶當金融新貴，且隨著業務的開展，包括個人金融業務、法人金融業務、金融市場業務三大區塊，以及近年來炙手可熱的數位金融領域，金控集團在徵才條件及要求畢業系所方面已逐漸放寬，並非一定要財務金融的畢業生，才有機會被延攬，根據1111挖趨勢數據分析，徵才條件限定「財金學類」的比例只占近7%而已。

金融業徵才條件調查。圖／1111人力銀行提供

陳尹柔舉例說明，多數金融機構在招募儲備幹部(MA)時，學歷要求碩士程度以及英檢相關證照，當然也有開放大學學歷者參加徵選，但語文能力仍是不可缺少，許多金融企業已經打破科系的藩籬，召募多元人才，搭配導師制度培育新人，以拓展金融產業更多可能性，例如疫情使然，標榜「零接觸」的數位金融市場已是兵家必爭之地，資安人員、大數據分析、AI分析等，都是金控集團積極延攬的對象。

值得關注的是，為強化資安管理，去年金管會公布，符合一定條件的上市櫃公司2022年底前需設資安長、資安主管，2023年底前更有1321家企業，需設立資安主管及資安人員，顯見人才需求量十分可觀，有鑑於此，「台灣科技人才發展中心」匯整全台資訊安全課程資訊，包括Cisco CCNA網路工程師認證班、工控病毒威脅分析與防範課程、網路資安防護人才雲端服務管理認證、網路資安工程師國際雙證培訓班等，提供給有意進修者參考，全方位培育國內資安人才。陳尹柔強調，企業界求才若渴，即使求職者不具金融相關系所背景，也能以資安專長立足職場，近年吸引不少偏愛壓力小、求穩定的科技人轉戰金融圈。