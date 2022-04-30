新北市建材工會歡慶五一勞動節 送給會員貼心到味贈禮

在台灣最苦勞的藍領階級做工的人，總是在炎熱的太陽底下工作，汗流浹背流著辛苦的汗水經常沒有胃口。新北市建材工會為慶祝五一勞動節，感謝勞工朋友辛勤付出，特別致贈美食最強傳說中的「丸進辣椒醬」。

「丸進辣椒醬」是家庭煮婦口中的秘密武器， 以美味的味噌為底的辣椒醬，辛辣中多了歷練的甘味，讓辛勞的藍領勞工工作者在逐漸炎熱的氣溫下、繁忙工作中可以開胃與提味，還能夠拿來拌飯等甚至做成各種料理，簡單方便還能吃得澎湃又豐富!

這次「丸進辣椒醬」的外包裝由新北市建材工會理事長洪嘉駿親自出馬設計；曾任新北市立黃金博物館館長的洪嘉駿擅長品牌行銷與美學設計，這次包裝創意結合了建材相關的職人工具圖像，拿到的人以為是很神祕的工具箱，搭配上警示安全背心黃色來襯托，簡約又不失時尚，上面還附有一句當日吉言「今日搬磚不狠 明日地位不穩」，讓收禮者頓時會心一笑，感受工會的用心。

「勞工是匠手、辣椒醬是味道捕手，我們工作時拼起來都夠嗆辣!」洪嘉駿表示，今年勞動節工會贈送煮婦秘密武器，美食最強傳說「丸進辣椒醬」，希望汗流滿地的藍領勞工者，勞工朋友們可以吃的津津有味!

台灣人很喜歡在料理中加點辣椒醬提味，北中南各有不同的擁護者，北部人最愛的「丸進辣椒醬」又名「まる醬」，從日治時期流傳到現在，日文中的「丸」有「圓形」或是 「圓圈」的意思，配上商標上的紅色圓圈寫著「進」字，就是丸進最響亮的招牌。

丸進辣椒醬是由乾記行生產，乾記行原是生產味噌的專家，而丸進最能一眼看出的就是粉橘色的醬，仔細看能看到它帶有味噌顆粒，「丸進辣椒醬」並不是追求辣到極致的口感，反倒帶有甜香特色，讓人百吃不厭，因此成為今年新北市建材工會五一贈禮的首選。

為讓民眾也能感受到「藍領的連結或精神」，鼓勵民眾追蹤互動新北市建材工會FB粉絲專頁，新北市建材工會即將於官方臉書舉辦粉絲募集抽獎活動。民眾只要登錄臉書，並至「新北市建材工會」粉絲頁按讚，成為新北市建材工會的官方臉書粉絲並完成活動要求，就有機會抽中限量煮婦秘密武器，美食最強傳說辣醬。