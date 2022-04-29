鄭文燦勞動節前夕表揚332位模範勞工

桃園以多元方案促進就業，保障勞工權益，提升就業力

桃園市長鄭文燦今（29）日上午前往中壢區，出席「桃園市111年度五一勞動節模範勞工表揚禮讚活動」，鄭市長表示，工作代表人生某個層面的價值，職場上的優良表現，能帶動職場及自我成長，獲得模範勞工的肯定，更是勞動價值的展現，因此特別在五一勞動節前夕，表揚工會選出的332位模範勞工。鄭市長讚揚勞工夥伴在職場上所展現的價值，並先預祝勞動節快樂，市府也將促進對勞工就業的支持，持續提升桃園的就業力。

鄭文燦說，台灣歷經2年多的疫情挑戰，其中桃園機場產業位居經濟海嘯第一排，服務業及勞工朋友特別辛苦，市府不僅對接中央勞動部各項紓困政策，以「從簡、從優、從寬、從速」4大原則發放紓困津貼，保障勞工生活，也於疫情期間推出各項輔導、就業促進計畫。桃園勞動人口從112萬人逆勢成長至117萬人，勞動參與率提升2%，從59%提升至61%，失業率更低於全國平均值，平穩的維持在3.9%至4%之間，在疫情期間更顯難得，他指出市府除了紓困政策外，也將多元促進就業方案視為重要政策，針對失業勞工、青年勞工、中高齡就業者、短期上工者、原住民族、婦女等不同族群，量身打造就業促進方案，開設專科專業證照班、新興產業認證班等多元職訓課程，提升求職者專業能力和價值，以利就業，市府也舉辦就業博覽會，邀請優質廠商徵才，提供超過六都平均值的薪資水準，每位求職者經過媒合，約可找到2至3個適合的職缺，每年媒合人數超過6萬人。

另鄭市長提及，市府辦理失業勞工再就業「安穩僱用計畫」，提供超過9,700個職缺，目前已協助超過3,000人順利就職，執行成效與「安心即時上工計畫」皆為全國第一，此外亦推動「青年就業三讚計畫」，其中全國首創的「就業讚－青年安薪就業讚方案」，鼓勵桃園青年穩定就業，穩定就業滿6個月即可領2萬1,000元，每年成功媒合超過6,000人次，並搭配勞動部「青年尋職津貼計畫」，協助年輕人走入社會的第一哩路獲得更多溫暖和支持。

鄭文燦指出，市府為服務勞工朋友，已於北區桃園區民生路興建「勞工教育大樓」，另向經濟部工業局中壢工業區服務中心租用自強一路6號，成立南區「勞工培力中心」，預計將於今（111）年5月啟用，可供南區所轄事業單位及勞工團體辦理勞工休閒教育、訓練、會議、電腦培訓等活動場地。此外，也將在中路一號社宅成立「中高齡就業服務中心」，透過職業再設計，協助中高齡就業者重返職場，鄭市長表示，桃園是產業重鎮，市府不僅促進勞工就業，也積極保障勞工權益。近幾年針對HTC、華映公司、泰豐輪胎中壢廠等企業解雇、資遣案，市府皆積極轉介就職，並協助工會及勞工爭取優於勞基法的保障。同時，市府也積極輔導工會成立和運作，希望提升工會覆蓋率，並逐年提高勞資會議及團體協約比例，促進勞資互動的夥伴關係，讓勞工權益獲得更大的保障。

另針對企業防疫規範，鄭市長特別呼籲職場防疫安全應以員工健康作為最高考量，認定為高風險者，須落實居家隔離「3+4」新政策，次風險區則須啟動快篩，並加強移工宿舍管理，透過完善的防疫制度，維持企業營運及職場安全鄭市長表示，桃園目前是全國投資的重心，在經濟部「投資台灣三大方案」中，桃園獲得的投資金額超過3千億，預期未來幾年桃園的就業人口仍會持續增加，相對於全國面臨少子化、高齡化的挑戰，導致人口減少，桃園升格7年來人口逆勢成長超過21萬人，年輕家庭也多選擇落腳桃園，因此市府會持續促進就業，保障勞工權益，提升桃園經濟力、就業力、社福力、文化力、環境力、教育力等各項城市指標，讓大家在桃園好工作、好生活，追求人生夢想。

今日包括立委呂玉玲、市議員陳美梅、舒翠玲、市府勞動局長吳宏國、中壢區長鄭詩鈿、桃園市總工會理事長翁政國、桃園市職業總工會理事長楊震東、桃園市產業總工會理事長朱梅雪、衛生福利部中央健康保險署北區業務組長張温温、勞動部勞工保險局桃園辦事處主任陳正和均一同出席表揚活動。