全台首家 台大「曉鹿鳴樓」獲BSI碳中和查證綠色餐廳

英國標準協會( BSI )認證「曉鹿鳴樓餐廳」，成為台灣首家達成碳中和之餐廳！ 穀果國際有限公司所經營之台大「曉鹿鳴樓」上海菜餐廳，善盡企業社會責任（CSR），積極達成組織型碳中和目標，為台灣達成碳中和餐廳之首。BSI 與穀果國際有限公司於今(26)日，於台大「曉鹿鳴樓」舉行授證儀式，授證儀式將邀請產官學研各界，共同見證台灣淨零碳排的努力與達成的里程碑。

穀果國際有限公司董事長曾隱舜表示，基於企業社會責任之理念，該公司所經營之「曉鹿鳴樓」，率先努力往淨零碳排的目標邁進，因此餐廳進行零碳廚房、綠色菜單，以及碳中和循環經濟產業鏈之連結，餐廳所採用的的食材均考慮到「碳足跡」之要求；同時，提供食材之農漁畜牧業者也要與碳中和產業結合，建構脫碳供應鏈。

英國標準協會臺分公司總經理蒲樹盛（左）授証給榖果公司董事長曾隱舜（右）。圖/業者提供

為達成淨零碳排餐廳之目標，「曉鹿鳴樓」執行把廚餘轉換為肥料、飼料，同時實行精準種植與養殖，以成為永續循環碳中和綠色餐廳，並強調零碳廚房，成為餐廳永續循環之標的。

曾隱舜表示，地球暖化日益嚴重，全世界都在往淨零碳排目標努力，以搶救嚴重生病的地球，而餐廳所使用的食材，其「碳足跡」之多寡，以及提供食材之農漁畜牧業者之碳排量，都與能否達到碳中和的目標有關；同時，餐廳的消費者來到餐廳消費，也會認同餐廳在淨零碳排所作的努力，一起加入為地球永續發展的目標盡一己之力。

這項碳中和查證希望在台灣激起「拋磚引玉」之浪花，讓更多的餐飲業者一起為淨零碳排努力，一起愛護地球。