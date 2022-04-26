國旅健康風體驗ESG 新北市府觀光局推「悠遊深石平」健康行旅

國旅吹起健康風！新北市政府觀光旅遊局持續推廣「悠遊深石平」健康行旅，結合「ESG 永續發展」與「低碳旅遊」理念，綠色交通推薦搭乘「台灣好行-木柵平溪線」795健康巴士，探索深坑、石碇、平溪。適逢螢火蟲季，特別推出2022隨行包組合，響應國旅振興健康推廣，引領旅人感受深坑、石碇、平溪地區的山林步道與小鎮人文體驗。

觀旅局邀請山林系網紅Lucy路雨希與空姐直播主Barbie陳熙爰帶路體驗，悠遊深坑、石碇、平溪沿途景點。除了知名的菁桐電子天燈秀，最新亮點是「通往平溪十分瀑布的全新友善步道」，全長約 400 公尺，讓輪椅族、娃娃車族都能親近「台灣尼加拉瀑布」，體驗身心靈的健康森呼吸。為歡慶平溪鐵道 101 週年，推薦到新平溪煤礦博物館，體驗台灣首輛電氣小火車「獨眼小僧」，化身為一日礦工，串連百年鐵道文化與礦業文化的脈絡。

即日起至12 月 31 日開放國旅優惠預購，首 100 位預購行旅包者，將獲得限量「悠遊深石平」文創卡套，享 VIP 預約住宿服務優惠。「悠遊深石平」線上通路包含 KKday、KLOOK、ezfly 易飛網、ezTravel 易遊網、Tripbaa 趣吧、大島台灣、趣健行等，實體通路請洽拓荒者戶外休閒用品門市等。更多訊息請上新北市觀光旅遊網 www.newtaipei.travel與「悠遊深石平」形象官網www.FreeYourself.tw，諮詢電洽服務專線 0906-988266。