響應2050淨零目標 地球日推動「三減綠生活」

台灣政府日前公布 2050 年淨零排放路徑，跟進全球逾130 個國家宣示達成溫室氣體淨零排放目標。艾斯移動曾冠智執行長表示，達成目標不能只靠政府，應是全民運動，因此打造整合產官學研的Mobii綠生活平台，推動「減碳、減重、減壓 – 三減綠生活」行動，串連中央、地方、企業、大學、NGO協會等，形成公私協力，帶動全民參與，推動臺灣 2050 淨零目標。

422地球日舉行的「三減綠生活線上發佈會」，邀請產官學研貴賓提供建言及呼籲。洪孟楷委員強調淨零是全民行動，不單政府目標。高虹安委員認為科技是重要手段，要利用整合。蔣萬安委員欲打造一個友善綠色運輸台北。退輔會厲以剛處長加強榮民福利照護也要融入三減精神。桃園機場林國顯董事長正打造臺灣綠色國際樞紐。交通部科顧室王穆衡主任點出交通淨零的重大價值。張麗善縣長已將雲林帶往永續城市路上。桃園捷運鄭德發總經理全力支持綠色交通串連及獎勵。中華民國無任所大使暨台灣永續能源研究基金會簡又新董事長今年將台灣永續獎推向亞洲，展現國際影響力。救國團葛永光主任將帶動青年減碳做為成立70週年最重要的方向。安永會計師事務所傅文芳所長及台灣經濟研究院一所陳彥豪所長都支持建構聯合減碳服務，推動淨零綠生活行動。

艾斯「三減綠生活」行動中，包含淨零路徑中生活轉型的各項策略。「減碳」鼓勵民眾搭乘綠色運輸、導入綠色物流或鼓勵投資再生能源、三C循環再利用及最新零碳處理廢棄物技術，將解決垃圾焚化問題。「減重」則與合作夥伴佳世達共同推動智慧醫療、精準醫療、預防醫學等大健康新入口。「減壓」從身心靈思考，推動綠色旅遊、消費、終身學習等一站式綠生活轉型方案。 今年7月將舉辦綠生活競賽，設退輔會、企業、大學、縣市政府組，以綠生活優惠與獎勵機制鼓勵從行為改變。全民生活轉型，從三減綠生活開始！