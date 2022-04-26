「金赫獎」為台灣藝術學習、認證、收藏開創新機會！

新冠疫情歷經兩年多的盤旋與糾纏，讓人們的心靈空轉，甚至無法面對混亂的現實世界。「藝術」向來是撫慰人心的最佳良方，疫情期間藝術家們沒有停止筆耕畫作、刀刻書法，對至真至善至美的渴望，依舊澎湃躍動。「赫聲行」創辦人暨「赫聲藝術現場」總製作人劉盈希，將重啟「金赫獎全球藝術大賽」，為鼓舞潛心鑽研的藝術工作者，也替躑躅在病毒恐慌中的社會大眾，提供一帖「心情疫苗」。

金赫獎全球藝術大賽 重啟台灣藝術活力

「赫聲行」自2002年以來，即在台灣藝術園地裡，推廣經典敎育，製作教學視頻。同時，有鑒於現代人在職場沉浮、虛應酬酢之餘，每每期待在培養一兩項「興趣嗜好」，透過藝術的薰陶，找回自己的初心和喧囂中一方寧靜的角落。

「赫聲行」戮力打造交流平台，曾持續舉辦七屆「金赫獎」全球藝術大賽，邀請享譽中外書畫界大師進行評選，為新秀藝術家開闢全新亮麗舞台。

限量藝術教學影碟 名家密技珍藏最後良機

投身藝術教學及策展超過二十年的劉盈希，十年前曾斥資製作一系列教學影片，包括歐豪年、龐均、江明賢、冉茂芹、吳平等數十位藝術大家的繪畫實況，完全不藏私地公諸於世，成為海內外大專院校輔助教材，也獲得世界各大美術館援引典藏。

創辦人劉盈希衷心期望能為民眾低迷的心情，找到宣洩出口與情感依歸，並在觀賞過程中，猶如親炙於藝術大師的現場指導，強化自我創作技法及提升藝術美感素養。

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