4月22日世界地球日 中市喊出「2050臺中淨零」

臺中市政府於世界地球日舉辦「臺中市2050淨零碳排路徑記者會」，宣示臺中市的2050淨零路徑，後續將推動並定期檢視成果，希望在未來30年從能源、工業、住商、運輸、環境及農業六大部門設定零碳路徑以及六大關鍵策略下，努力在2050年達到淨零碳排目標，同時，在實現淨零碳排的過程中，掌握經濟、社會、環境的轉型契機，讓臺中成為更健康、更幸福、更安全的永續之都，也邀請民眾一起努力，共同攜手合作。

臺中市市長盧秀燕宣示臺中2050淨零碳排路徑。

市長盧秀燕指出，低碳永續政策已完成三部曲 ，首先市府在去年1月簽署《氣候緊急宣言》，向世界宣示體認到地球面臨氣候緊急的困境，將共同愛護地球、一起努力；第二部曲為去年9月公布「2021台中市自願檢視報告」，第三部曲為4月22日公布的「2050台中市淨零碳排路徑」，都是台中市首次就相關淨零碳排、永續發展自願檢視，將逐年發表並滾動檢討，要求達到一定期程及目標。

臺中市淨零碳排以「清淨空氣、碳排歸零」為本，推動六大關鍵策略，包含：1修、2綠、3零。1為修訂低碳自治條例，配合各部門之淨零路徑，啟動《臺中市發展低碳城市自治條例》修法，2綠為綠電減煤及綠色環境，在2050年再生能源累計裝置容量達10GW(100億瓦)，推廣滯洪池溼地化、提升綠覆率，增加城市藍綠帶面積。3零為零碳建築、零碳運輸及零碳生活，於2050年私有建築全面符合能效1+級，2050共享運具2萬輛、電動車充電站2萬座，全面佈建ibike、電動車及大眾運輸環境，電動公車目前已有237輛是全國最多，生活零碳轉型，推廣全民綠生活，零碳生活APP，巧推生活改變等。

臺中市的2050淨零碳排路徑以能源、工業、住商、運輸、環境、農業六大部門提出零碳路徑及策略，並規劃2050年八大亮點目標，分別是再生能源裝置容量累計達10GW，輔導企業零碳認證達總家數100%，建築能效管理私有建築全面符合1+級能效，行為模式改變讓零碳生活APP會員累積會員達100萬人，運具電動化讓私有運具95%電動化，資源回收率達80%，每萬人享有公園綠地面積達12公頃，滯洪池溼地化面積達95%。

「城市是大家的，政府必須達標，也希望民間跟政府步伐一致！」盧市長強調，今年提出2050年達到淨零碳排，提出途徑供外界檢視，也給市府設定目標及期程，過程中每年都會有進度，透過自願檢視、永續發展目標及永續低碳辦公室等追蹤城市改善近況，並透過修法等多管齊下，希望民間能一起努力達成2050淨零碳排，讓台中更健康、更永續、更安全。

臺中市政府提出2050年臺中市淨零碳排路徑目，以能源、工業、住商、運輸、環境、農業六大部門提出20條零碳路徑，未來三十年要將排碳最小化，持續推動再生能源、工業減碳、建築能效提升及車輛電動化等目標，並且透過「臺中市發展低碳城市自治條例」的修訂，透過法制要求，實現「2050 臺中淨零」

臺中市提出的六大部門淨零路徑與國際接軌，落實聯合國永續發展第7、11、13、14及15項目標，未來除了要求民間、企業減碳，政府也要繼續努力，先做到減碳目標、減少空污不良日等，務實朝向2050淨零碳邁進，打造新臺中「無碳無憂」的生活模式，市府今日在世界地球日公布臺中市淨零碳排路徑，彰顯臺中市對零碳的決心，共同守護地球，別具意義。

臺中市淨零路徑報告網址：https://bit.ly/3uZfkCS。