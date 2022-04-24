疫情間更顯珍貴! 厚德愛心協會持續關懷弱勢

桃園市厚德愛心協會今(24)日上午由理事長潘寶釵帶領，假桃園市蓮華寺為唐氏症寶寶及身心障礙家庭舉辦「為愛加油.公益向前行」關懷弱勢暨婦幼福利宣導活動，呼籲社會大眾一起發揮愛心，照顧在社會角落裡被遺忘但需要被關懷的族群，不畏疫情施行公益更顯珍貴。

桃園市文化局長莊秀美(左)致詞肯定桃園市厚德愛心協會理事長潘寶釵(右)善行公益堪為各界表率。圖/傅秉祥

儘管疫情嚴峻，今天上午在桃園區蓮華寺內却充滿温馨洋溢的氛圍，由桃園市厚德愛心協會為唐氏症寶寶及身心障礙的家庭所舉辦的『為愛加油. 公益向前行』關懷弱勢暨婦幼福利宣導活動熱情的展開，不少智障者家長協會愛現親子舞蹈班及任鵬飛輪舞蹈班的唐氏寶寶，在家人和協會人員的陪伴下，一起快樂度過難得的星期假日，並提前歡度母親節。

桃園市桃園區知名觀音佛祖蓮華寺廣場活動現場。圖/傅秉祥

桃園市副市長李憲明應邀出席活動表示，社會上本來就有許多弱勢族群，急需政府和民間團體共同來協助與關懷，他說，儘管政府做了非常多的重大建設，但仍然無法全面照顧到所有的弱勢族群，他謹代表市長鄭文燦及桃園市政府感謝桃園市厚德愛心協會長年來出錢出力做公益，積極照顧弱勢族群，也對厚德愛心協會協助市府表達高度肯定。

現場同時舉辦捐血活動。圖/傅秉祥

厚德愛心協會理事長潘寶釵表示，發揮愛心投入公益活動，積極關懷桃園弱勢族群是社會大眾共同的責任，而厚德愛心協會成以來始終致力於關懷弱勢、扶弱濟困的工作，特別是唐氏症寶寶及身心障礙的家庭們!潘寶釵理事長說，希望透過這項活動中彼此的互動，讓弱勢家庭感受到社會上給予的溫暖與愛心，同時也期盼經由這項活動，讓大家了解如何運用福利資源，協助弱勢家庭解決生活危機，促進家庭恢復正常運作、營造和諧美好社會。

潘理事長指出該協會的宗旨就是在結合地方善心人士一起行公益，本次活動便結合許多的協辦單位，雖然大家平常的職業和專長各不相同，但唯一的共通點就是有一顆心懷助人行善的佛心，無論藉由舉辦捐血或送物資等活動，每個單位的初衷就是希望能一起出錢出力，為社會貢獻一己之力。今日的活動現場還有紅十字會的捐血活動、模範母親表揚、愛心義賣以及插花教學..等，出席宣導活動的嘉賓包括李憲明副市長、文化局長莊秀美、市議員林政賢、黃婉如、李光達、市長參選人鄭寶清以及多位市議員參選人。